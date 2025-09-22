Ελεύθεροι με όρους οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 16χρονος – Οι άλλοι δύο εντάσσονται σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων

Ελεύθεροι με όρους οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα
22 Σεπ. 2025 14:34
Pelop News

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν στην Πάτρα για τον βίαιο ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή, μετά την απολογία τους στον ανακριτή. Ο 16χρονος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.

Το περιστατικό που σόκαρε την Πάτρα

Το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν οι τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Ο 15χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα, καθώς έφερε κάταγμα στη γνάθο και στο ρινικό οστό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά του εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Εκεί, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε άτομο αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η απολογία και η απόφαση

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και στη συνέχεια στον ανακριτή. Η υπόθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης. Τελικά, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι θα παρακολουθούνται μέσω του θεσμού της επιμέλειας, με στόχο την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμπεριφορών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ