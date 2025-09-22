Ελεύθεροι με όρους οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν στην Πάτρα για τον βίαιο ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή, μετά την απολογία τους στον ανακριτή. Ο 16χρονος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.

Το περιστατικό που σόκαρε την Πάτρα

Το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν οι τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Ο 15χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα, καθώς έφερε κάταγμα στη γνάθο και στο ρινικό οστό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά του εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Εκεί, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε άτομο αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η απολογία και η απόφαση

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και στη συνέχεια στον ανακριτή. Η υπόθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης. Τελικά, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι θα παρακολουθούνται μέσω του θεσμού της επιμέλειας, με στόχο την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμπεριφορών.

