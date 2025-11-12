Ελεύθεροι οι 15χρονοι για το τσιγαριλίκι

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο 15χρονοι μαθητές που κατηγορούνται για εμπλοκή σε υπόθεση αγοραπωλησίας κάνναβης σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας -ένα περιστατικό που είχε οδηγήσει στη νοσηλεία 13χρονου μαθητή, ο οποίος κατέρρευσε μετά τη χρήση της ουσίας εντός του σχολικού χώρου.

Ο ένας ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο 15χρονων, Δημήτρης Βλέμμας και Αθανασία Καρμακόλια, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση.

Ο κ. Βλέμμας δήλωσε ότι «η αθωότητα του πελάτη μου ήταν περίτρανη» και πως «η Δικαιοσύνη έδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο». Οπως ανέφερε, «ο εντολέας μου ουδεμία εμπλοκή είχε, είτε επρόκειτο για παρεξήγηση είτε για λανθασμένη αναφορά, αυτό φάνηκε από τη διαδικασία». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «ελπίζει τα παιδιά να επιστρέψουν κανονικά στο σχολείο τους».

Από την πλευρά της, η κ. Καρμακόλια σημείωσε ότι «η υπόθεση εξελίχθηκε όπως περιμέναμε» και πως «οι πραγματικοί υπαίτιοι είναι εξωσχολικά άτομα, τα οποία έχουν κατονομαστεί από τον εντολέα μου».

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής σε Γυμνάσιο της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 13χρονος έκανε χρήση κάνναβης εντός του σχολείου, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Η έρευνα της Αστυνομίας έδειξε ότι ο 13χρονος είχε αγοράσει την ουσία έναντι 15 ευρώ με προμηθευτές, σύμφωνα με την Αστυνομία, τους δύο 15χρονους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους μαθητές, ενώ κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι πέντε γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής της πράξης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών εξωσχολικών εμπλεκομένων που φέρονται να προμήθευσαν τα ναρκωτικά.

