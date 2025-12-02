Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Ο οδηγός ταξί που κατηγορείται για την παράβαση ερυθρού σηματοδότη και το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή 35χρονου δικυκλιστή αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

02 Δεκ. 2025 13:46
Pelop News

Μετά την απολογία του για το θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής στη Χαριλάου, ο 39χρονος οδηγός ταξί αφέθηκε ελεύθερος, με ανακριτή και εισαγγελέα να του επιβάλλουν τρεις περιοριστικούς όρους. Ο άνδρας αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε στον θάνατο 35χρονου δικυκλιστή, καθώς –σύμφωνα με τη δικογραφία– παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου.

Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν –σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας– ο οδηγός παραβίασε κόκκινο φανάρι στη Χαριλάου, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση που κόστισε τη ζωή ενός 35χρονου δικυκλιστή.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ξεκίνησε από λάθος εκτίμηση, καθώς άκουσε κορνάρισμα από όχημα που βρισκόταν πίσω του και το εξέλαβε ως «σήμα» ότι είχε ανάψει πράσινο. Τόνισε ότι ήταν σταματημένος λίγο μπροστά από τον σηματοδότη και πως δεν αντιλήφθηκε ποτέ τη μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στη διασταύρωση.

Μετά την εξέταση των ισχυρισμών του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση οδήγησης κάθε είδους οχήματος μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

