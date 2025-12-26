Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο του συντρόφου της μαζί με τον μικρό Ερμή να κάθονται αγκαλιασμένοι στον καναπέ του σπιτιού τους, δείχνοντας πώς πέρασαν την ημέρα τους όλοι μαζί.

Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους
26 Δεκ. 2025 11:40
Pelop News

Μία τρυφερή φωτογραφία ανέβασε η Ελένη Φουρέιρα με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους την ημέρα των Χριστουγέννων.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο του συντρόφου της μαζί με τον μικρό Ερμή να κάθονται αγκαλιασμένοι στον καναπέ του σπιτιού τους, δείχνοντας πώς πέρασαν την ημέρα τους όλοι μαζί.

Δείτε τη φωτογραφία

Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους

Η Ελένη Φουρέιρα είναι σε σχέση με τον Αλμπέρτο Μποτία από το 2016 και απέκτησαν τον γιο τους τον Φεβρουάριο του 2023. Για τον Ερμή δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται: «Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, είχα την ελπίδα να πάρει τα πάντα από τον μπαμπά του, είναι τέλειος. Είναι δύο μέτρα, οι γωνίες του, είναι κούκλος. Όσο μεγαλώνει ούνα φάτσα ούνα ράτσα με εμένα, μοιάζει πολύ με εμένα, είναι λες και βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί του. Είμαι η μαμά του “πέσε, σήκω, δεν πειράζει”, “θες κάτι πήγαινε παρ’ το”. Ούτε εγώ ούτε ο Αλμπέρτο μεγαλώσαμε με τα πάντα. Το σκέφτομαι αυτό, και λέω κοίτα τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι “τα έχει όλα”».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:59 Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα
12:46 Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε
12:37 Αχαΐα: Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο των Χριστουγέννων – Από ανήλικους κλέφτες μέχρι ρευματοκλοπή
12:26 Γαύδος: H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα
12:14 Θεσσαλονίκη: 57χρονος χάρισε ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων
12:05 Φθιώτιδα: Συναγερμός για τρεις ορειβάτες που αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου
11:56 Απεργούν το Σάββατο ηθοποιοί και μουσικοί, κλειστά τα θέατρα
11:48 Τουρκία: 14 συλλήψεις ποδοσφαιριστών για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
11:40 Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους
11:28 Μόλις 16 ετών ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα – Τι λέει η Αστυνομία
11:27 Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στην Αιγιαλεία – Δύο συλλήψεις, ζημιά 65.000 ευρώ
11:18 Καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ – Τους έπιασαν στην Κορινθία
11:09 NBA: Απίστευτος χριστουγεννιάτικος Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ
11:00 Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη – Η ανάρτηση στο TikTok
10:51 Τρίτο τροχαίο ανήμερα τα Χριστούγεννα: Τραυματίστηκε παιδί στον κόμβο Οβρυάς
10:40 Σέρρες -Άνω Πορρόια: Σηκώνουν drone για τον διοικητή της πυροσβεστικής
10:39 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ για προπονήσεις με την Εθνική Παίδων
10:31 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος μετά την κακοκαιρία – Καθίζηση δρόμου στο ρέμα Πικροδάφνης
10:22 Σάλος στη Νέα Υόρκη για την πινακίδα «ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» στην Times Square
10:11 Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ