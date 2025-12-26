Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους

Μία τρυφερή φωτογραφία ανέβασε η Ελένη Φουρέιρα με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους την ημέρα των Χριστουγέννων.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο του συντρόφου της μαζί με τον μικρό Ερμή να κάθονται αγκαλιασμένοι στον καναπέ του σπιτιού τους, δείχνοντας πώς πέρασαν την ημέρα τους όλοι μαζί.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Ελένη Φουρέιρα είναι σε σχέση με τον Αλμπέρτο Μποτία από το 2016 και απέκτησαν τον γιο τους τον Φεβρουάριο του 2023. Για τον Ερμή δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται: «Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, είχα την ελπίδα να πάρει τα πάντα από τον μπαμπά του, είναι τέλειος. Είναι δύο μέτρα, οι γωνίες του, είναι κούκλος. Όσο μεγαλώνει ούνα φάτσα ούνα ράτσα με εμένα, μοιάζει πολύ με εμένα, είναι λες και βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί του. Είμαι η μαμά του “πέσε, σήκω, δεν πειράζει”, “θες κάτι πήγαινε παρ’ το”. Ούτε εγώ ούτε ο Αλμπέρτο μεγαλώσαμε με τα πάντα. Το σκέφτομαι αυτό, και λέω κοίτα τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι “τα έχει όλα”».

