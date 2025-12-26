Ελλάδα: Πρώτη επιλογή συνταξιούχων από το εξωτερικό

Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί στην κορυφαία επιλογή για συνταξιούχους από το εξωτερικό, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της διεθνούς πλατφόρμας International Living, ξεπερνώντας παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Πορτογαλία και ο Παναμάς.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του γερμανικού δικτύου RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland), η άνοδος της Ελλάδας οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για όσους εισέρχονται στη συνταξιοδότηση:

Χαμηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης

Σημαντικά προσιτότερες τιμές ακινήτων, ιδιαίτερα σε νησιά και παράκτιες περιοχές

Αξιόπιστο και ποιοτικό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης

Ήπιο μεσογειακό κλίμα με πολλές ηλιόλουστες ημέρες

Ειδικό φορολογικό καθεστώς για αλλοδαπούς συνταξιούχους (π.χ. ο νόμος για το μη φορολογούμενο 7% επί της εξωτερικής σύνταξης για 15 χρόνια)

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η άνοδος της Ελλάδας συνδέεται και με την αύξηση του κόστους ζωής σε άλλες δημοφιλείς χώρες συνταξιοδότησης, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές ανατιμήσεις σε ενοίκια, στέγαση και καθημερινά έξοδα.

Ενδεικτικό της οικονομικής ελκυστικότητας είναι το στοιχείο της Eurostat που επικαλείται το RND: ένας Γερμανός συνταξιούχος που μετακομίζει στην Ελλάδα αποκτά περίπου 20% μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σε σύγκριση με τη διαβίωση στη Γερμανία, χάρη στις χαμηλότερες τιμές σε στέγαση, τρόφιμα, εστίαση και υπηρεσίες.

Η τάση αυτή ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, με χιλιάδες συνταξιούχους από Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία, Σκανδιναβία και άλλες χώρες να επιλέγουν μόνιμη ή εποχική διαμονή σε νησιά (Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα), Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Αθήνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



