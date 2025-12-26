Ελλάδα: Πρώτη επιλογή συνταξιούχων από το εξωτερικό

Η χώρα μας ξεπερνά Πορτογαλία και Παναμά στην κατάταξη της International Living χάρη σε χαμηλό κόστος ζωής, προσιτά ακίνητα, καλό κλίμα και ειδικά φορολογικά κίνητρα

26 Δεκ. 2025
Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί στην κορυφαία επιλογή για συνταξιούχους από το εξωτερικό, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της διεθνούς πλατφόρμας International Living, ξεπερνώντας παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Πορτογαλία και ο Παναμάς.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του γερμανικού δικτύου RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland), η άνοδος της Ελλάδας οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για όσους εισέρχονται στη συνταξιοδότηση:

  • Χαμηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης
  • Σημαντικά προσιτότερες τιμές ακινήτων, ιδιαίτερα σε νησιά και παράκτιες περιοχές
  • Αξιόπιστο και ποιοτικό σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης
  • Ήπιο μεσογειακό κλίμα με πολλές ηλιόλουστες ημέρες
  • Ειδικό φορολογικό καθεστώς για αλλοδαπούς συνταξιούχους (π.χ. ο νόμος για το μη φορολογούμενο 7% επί της εξωτερικής σύνταξης για 15 χρόνια)

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η άνοδος της Ελλάδας συνδέεται και με την αύξηση του κόστους ζωής σε άλλες δημοφιλείς χώρες συνταξιοδότησης, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές ανατιμήσεις σε ενοίκια, στέγαση και καθημερινά έξοδα.

Ενδεικτικό της οικονομικής ελκυστικότητας είναι το στοιχείο της Eurostat που επικαλείται το RND: ένας Γερμανός συνταξιούχος που μετακομίζει στην Ελλάδα αποκτά περίπου 20% μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σε σύγκριση με τη διαβίωση στη Γερμανία, χάρη στις χαμηλότερες τιμές σε στέγαση, τρόφιμα, εστίαση και υπηρεσίες.

Η τάση αυτή ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, με χιλιάδες συνταξιούχους από Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία, Σκανδιναβία και άλλες χώρες να επιλέγουν μόνιμη ή εποχική διαμονή σε νησιά (Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα), Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Αθήνα.

