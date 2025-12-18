Έλληνας «Εσκομπάρ»: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει»

Ο Έλληνας Εσκομπάρ στην απολογία του τόνισε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές».

«Τον είδα δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του σε εκκλησία», νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό

Τέσσερα άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας έχει αφεθεί ελεύθερος.

Περισσότερα σε λίγο…

