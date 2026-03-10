Ελληνικά τρόφιμα: Ο μοναδικός κλάδος με αύξηση στις εξαγωγές τον Ιανουάριο

Ανοδικά κινήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 οι εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών τροφίμων, με τον συγκεκριμένο κλάδο να αποτελεί τη μοναδική κατηγορία που κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με την επεξεργασία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ πάνω στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές τροφίμων ενισχύθηκαν κατά 4%, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι βασικοί κλάδοι κινήθηκαν πτωτικά.

Συνολικά, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 3,63 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, καταγράφοντας μείωση 11,9% σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 6,44 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 7,4%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε οριακά κατά 0,9% και έκλεισε στα 2,8 δισ. ευρώ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η εικόνα του εξωτερικού εμπορίου εμφανίζεται ηπιότερα αρνητική. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 2,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 3,5%, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,8%. Στην ίδια βάση σύγκρισης, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 6,6%.

Σε επίπεδο κλάδων, πέρα από τα τρόφιμα, οι περισσότερες κατηγορίες σημείωσαν απώλειες. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 6,9%, τα χημικά κατά 6,2%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά 12,2%, τα ποτά και καπνά κατά 10,9%, οι πρώτες ύλες κατά 4,7% και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά 2,2%. Πιο έντονη ήταν η πτώση στα λίπη και έλαια, που υποχώρησαν κατά 20,8%, ενώ τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση σε αξία, κατά 354,7 εκατ. ευρώ ή 26,7%.

Η επίδοση των τροφίμων επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι ο κλάδος παραμένει από τους πιο ανθεκτικούς πυλώνες της ελληνικής εξωστρέφειας. Μέσα σε ένα περιβάλλον γενικευμένης κάμψης, τα ελληνικά τρόφιμα ήταν ο μόνος τομέας που κινήθηκε αντίθετα από τη συνολική τάση, διατηρώντας θετικό πρόσημο στην έναρξη του 2026.

