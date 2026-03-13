Ελληνική… άνοιξη στην Ευρώπη: Θρίαμβος της ΑΕΚ και προβάδισμα του Παναθηναϊκού

Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο στους «16» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έκαναν αποφασιστικά βήματα για την πρόκριση στα προημιτελικά των διοργανώσεών τους.

Επίδειξη δύναμης της ΑΕΚ στη Σλοβενία

Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 την NK Celje στη Σλοβενία και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκριση για τα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα γκολ σημείωσαν οι Μάρτιν Βάργκα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Αρόλντ Μουκουντί.

Η νίκη αυτή έχει και ιστορική σημασία:

ο Νίκολιτς έγινε ο πρώτος προπονητής στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ που φτάνει τις 8 νίκες σε μία σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα, η «Ένωση» αναμένεται να φτάσει τα 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια σε μία σεζόν, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 12.

Αν επιβεβαιώσει την πρόκριση στη ρεβάνς, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Samsunspor – Rayo Vallecano, με τους Ισπανούς να έχουν ήδη ισχυρό προβάδισμα μετά το 3-1 στην Τουρκία.

Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με δέκα παίκτες

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στη Real Betis στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα των «16» του UEFA Europa League.

Το «τριφύλλι» έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, καθώς αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 59ο λεπτό μετά την αποβολή του Anass Zaroury.

Το νικητήριο γκολ πέτυχε στο 88’ ο Ταμπόρδα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, μετά από πάτημα του Γιορέντε στον Σβιντέρφσκι.

Η ομάδα της Αθήνας θα ταξιδέψει πλέον στη Σεβίλλη για τη ρεβάνς, έχοντας ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση.

Η νίκη αυτή είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό: ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού με 10 παίκτες μετά από 11 χρόνια, από το παιχνίδι με την Club Brugge το 2015.

Πιθανός αντίπαλος στα προημιτελικά

Εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει την Real Betis, στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ferencváros – SC Braga.

Στο πρώτο παιχνίδι, η Ferencváros επικράτησε 2-0 στην Ουγγαρία και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση.

