Ελληνική συστοιχία Patriot αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία – Από το 2021 επιχειρεί η Ελληνική Δύναμη

Σε επιτυχή αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων προχώρησε ελληνική πυροβολαρχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot missile system, η οποία επιχειρεί στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αεράμυνας.

Οι πύραυλοι, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, προέρχονταν από το Ιράν και είχαν στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή ευθύνης της ελληνικής δύναμης. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται καθαρά αμυντική, με την κυβέρνηση να απορρίπτει κατηγορηματικά σενάρια περί εμπλοκής της Ελλάδας στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διευκρίνισε ότι η αναχαίτιση εντάσσεται σε ενέργειες αποτροπής και προστασίας κρίσιμων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι «δεν συνιστά κλιμάκωση ή επιθετική ενέργεια».

Η ελληνική αποστολή από το 2021

Η ανάπτυξη της ελληνικής πυροβολαρχίας ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», με βασική αποστολή την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την αντιαεροπορική προστασία εγκαταστάσεων της Saudi Aramco, με τη συνεργασία να έχει ήδη επεκταθεί έως το 2026 κατόπιν αιτήματος της σαουδαραβικής πλευράς.

Δηλώσεις Δένδια: «Αποδεικνύεται η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την επιτυχία της αποστολής, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε, η προστασία ενεργειακών υποδομών έχει κρίσιμη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα των διεθνών αγορών και το κόστος ενέργειας. «Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί απειλή για το επίπεδο ζωής των πολιτών, και η διασφάλιση της λειτουργίας των διυλιστηρίων είναι κομβικής σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δυνατότητες του συστήματος Patriot

Το σύστημα Patriot συγκαταλέγεται στα πλέον προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα παγκοσμίως, με δυνατότητα εντοπισμού και αναχαίτισης στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Το ραντάρ τύπου AN/MPQ-65, κατασκευής της Raytheon Technologies, διαθέτει εμβέλεια έως 170 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης και καθοδήγησης πολλαπλών στόχων.

Οι εκτοξευτήρες M-901 μπορούν να φέρουν διαφορετικούς τύπους κατευθυνόμενων βλημάτων, με ταχύτητα που ξεπερνά τα 3 Mach, μέγιστο ύψος εμπλοκής τα 24 χιλιόμετρα και εμβέλεια έως 160 χιλιόμετρα, καθιστώντας το σύστημα ιδιαίτερα αποτελεσματικό απέναντι σε βαλλιστικές απειλές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, με την ελληνική συμμετοχή στην αποστολή να αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο.

