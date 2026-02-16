Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας

Σε κλίμα εμπιστευτικότητας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Η συνεδρίαση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και είχε ως βασικό αντικείμενο τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στην Άγκυρα.

Η πρωτοβουλία για την ενημέρωση ανήκε στον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αξιοποίησε τη σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού της Βουλής, επιδιώκοντας να παρουσιάσει στα μέλη της Επιτροπής το πλαίσιο των πρόσφατων επαφών και τις συμφωνίες που προέκυψαν.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παράλληλα υπεγράφησαν επτά κείμενα συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κοινή δήλωση των δύο κυβερνήσεων, μνημόνιο συνεργασίας στον πολιτισμό, καθώς και δηλώσεις που αφορούν τη συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Επίσης, συμφωνήθηκε ενίσχυση της συνεργασίας σε επενδύσεις μέσω των φορέων «Enterprise Greece» και «Invest in Turkiye», έναρξη διμερούς προγράμματος στην έρευνα και την τεχνολογία, καθώς και πρωτοβουλίες για κοινή ετοιμότητα απέναντι σε σεισμικούς κινδύνους.

Στο πακέτο συμφωνιών περιλαμβάνεται ακόμη η δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σμύρνης, εξέλιξη που εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών επαφών σε επίπεδο μεταφορών και οικονομικής συνεργασίας.

