Έλον Μασκ: Ένα βήμα πριν τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο

Με «καύσιμα» τους πυραύλους και την τεχνητή νοημοσύνη, ο Έλον Μασκ πλησιάζει όσο κανείς άλλος στην κατάκτηση ενός τίτλου που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδιανόητος: να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην Ιστορία. Αν και παραμένει το πρόσωπο-σύμβολο της Tesla, τα δύο τρίτα της τεράστιας περιουσίας του προέρχονται πλέον από τη SpaceX, γεγονός που αναδεικνύει τη σαφή μετατόπιση του επιχειρηματικού του κέντρου βάρους.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Μασκ κατέρριψε αυτή την εβδομάδα κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας περιουσία ύψους 800 δισ. δολαρίων ή 845 δισ. σε όρους καθαρής αξίας. Το ποσό αυτό ξεπερνά αθροιστικά την περιουσία των τριών επόμενων στη σχετική λίστα: των συνιδρυτών της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, καθώς και του CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η συμφωνία που άλλαξε τα δεδομένα

Καταλυτικό ρόλο στην εκτίναξη της περιουσίας του έπαιξε η εξαγορά της SpaceX από την xAI – την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ – σε μια συμφωνία που αποτίμησε το νέο εταιρικό σχήμα στα 1,25 τρισ. δολάρια. Με τον έλεγχό του να εκτιμάται περίπου στο 43%, το προσωπικό του μερίδιο αποτιμάται σε περισσότερα από 530 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η SpaceX αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό πλούτου και φιλοδοξιών του Μασκ, την ώρα που η Tesla δείχνει να περνά σε δεύτερο πλάνο.

Η Tesla σε φάση αμφισβήτησης

Ο ίδιος έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο το 2026, κίνηση που θα μειώσει περαιτέρω τη σχετική βαρύτητα της Tesla στο οικονομικό του αποτύπωμα. Την ίδια στιγμή, η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει πιέσεις: το brand αποδυναμώνεται, οι βασικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων υποχωρούν, ενώ τα φιλόδοξα σχέδια για ρομποτικά συστήματα και ανθρωποειδή ρομπότ παραμένουν σε φάση ανάπτυξης.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η μετοχή της Tesla να έχει χάσει περίπου 9% της αξίας της από την αρχή του έτους, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών.

Ρίσκο, έρευνες και γεωπολιτικές σκιές

Το εγχείρημα του Μασκ, ωστόσο, δεν στερείται ρίσκων. Για να κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη των αγορών, θα πρέπει να πείσει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic, χωρίς ακόμη να έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των φιλόδοξων εξαγγελιών του.

Παράλληλα, η SpaceX διατηρεί ενεργές συμβάσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ άνω των 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της FedScout, γεγονός που αυξάνει τη γεωπολιτική και θεσμική της έκθεση. Την ίδια ώρα, η xAI βρίσκεται στο μικροσκόπιο αρχών σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Καλιφόρνια, μετά το σκάνδαλο Grok και τη δημοσίευση deepfake εικόνων παιδιών και γυναικών.

Σαν να μην έφταναν αυτά, Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζήτησαν από το Πεντάγωνο να διερευνήσει ενδεχόμενη παρουσία αδήλωτων Κινέζων επενδυτών στη SpaceX, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας.

Όραμα… σε τροχιά

Οι υποστηρικτές του Μασκ παραμένουν αμετακίνητοι. Πιστεύουν ότι το όραμά του – από την κατάκτηση του Διαστήματος έως την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση – σε συνδυασμό με την ικανότητά του να αντλεί κεφάλαια, είναι αρκετά για να τον οδηγήσουν σε νέα ιστορικά ορόσημα.

Η ανακοίνωση της συγχώνευσης SpaceX–xAI στις 2 Φεβρουαρίου χαρακτηρίστηκε από πολλούς φιλόδοξη έως ριζοσπαστική. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη data centers σε τροχιά γύρω από τη Γη, τα οποία θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και θα παρακάμπτουν γραφειοκρατικά εμπόδια σχετικά με φάσμα και αδειοδοτήσεις.

Το τελικό στοίχημα

Μέχρι την υλοποίηση, ωστόσο, η xAI – όπως και κάθε αντίστοιχη εταιρεία – «καίει» τεράστια κεφάλαια. Οι μηνιαίες δαπάνες για υπολογιστική ισχύ εκτιμώνται κοντά στο 1 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από το chatbot Grok παραμένουν περιορισμένα.

Με βάση τα σημερινά ποσοστά ελέγχου του Μασκ – περίπου 42% στη SpaceX και 11%-15% στην Tesla – το νέο σχήμα πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να φτάσει αποτίμηση περίπου 1,6 τρισ. δολαρίων για να του εξασφαλίσει περιουσία άνω του ενός τρισ. δολαρίων.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο Έλον Μασκ μπορεί να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είναι αν το όραμά του θα απογειωθεί ή αν οι κίνδυνοι θα τον κρατήσουν… καθηλωμένο στη Γη.

