Έλον Μασκ: Ένορκοι έκριναν ότι παραπλάνησε επενδυτές του Twitter στην εξαγορά του 2022

Ο Έλον Μασκ κρίθηκε από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στις ΗΠΑ υπεύθυνος για παραπλάνηση επενδυτών του Twitter κατά τη διάρκεια της πολύκροτης εξαγοράς της πλατφόρμας το 2022, σε μια υπόθεση που επαναφέρει στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες δηλώσεις ισχυρών επιχειρηματιών μπορούν να επηρεάσουν την αγορά.

Η δίκη εκτυλίχθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο και επικεντρώθηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις του Μασκ, κυρίως στις αναρτήσεις του για τα bots, τα spam accounts και τους ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter, μετά την προσφορά του για την εξαγορά της εταιρείας. Οι επενδυτές υποστήριξαν ότι αυτές οι δηλώσεις πίεσαν τη μετοχή προς τα κάτω, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές όσοι πούλησαν τις μετοχές τους όσο η συμφωνία φαινόταν να κλυδωνίζεται.

Τι έκριναν οι ένορκοι

Σύμφωνα με το Reuters, οι ένορκοι έκριναν τον Μασκ υπεύθυνο σε δύο από τις τέσσερις βασικές αξιώσεις περί απάτης που είχαν περιληφθεί στην αγωγή. Την ίδια στιγμή, δεν αποδέχθηκαν τον ισχυρισμό ότι συμμετείχε σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξαπάτησης των επενδυτών του Twitter.

Η υπόθεση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε δηλώσεις και αναρτήσεις του Μαΐου 2022, όταν ο Μασκ άφηνε να εννοηθεί ότι η συμφωνία ήταν «προσωρινά σε αναμονή» λόγω αμφιβολιών για τον αριθμό των ψεύτικων λογαριασμών. Οι επενδυτές υποστήριξαν ότι η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε οδήγησε σε μεγάλη πτώση της μετοχής και σε σημαντικές απώλειες για όσους ρευστοποίησαν πριν ολοκληρωθεί η εξαγορά.

Η συμφωνία και η επόμενη μέρα

Παρά τη σύγκρουση που ακολούθησε, ο Μασκ ολοκλήρωσε τελικά την εξαγορά του Twitter στην αρχική τιμή των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή, σε μια συμφωνία ύψους περίπου 44 δισ. δολαρίων, και στη συνέχεια μετονόμασε την πλατφόρμα σε X.

Το ακριβές ποσό που θα κληθεί να καταβάλει στους επενδυτές δεν έχει ακόμη καθοριστεί, όμως τα αμερικανικά μέσα και το Reuters σημειώνουν ότι οι πιθανές αποζημιώσεις μπορεί να φτάσουν περίπου τα 2,5 με 2,6 δισ. δολάρια. Η νομική ομάδα του Μασκ έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα επιδιώξει την ανατροπή της απόφασης στην έφεση.

Η θέση του Μασκ

Ο ίδιος ο Μασκ αρνήθηκε ότι ενήργησε με δόλο, υποστηρίζοντας ότι εξέφραζε πραγματικές ανησυχίες για το ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών στην πλατφόρμα και όχι πρόθεση χειραγώγησης της αγοράς. Η υπεράσπισή του επέμεινε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του δεν συνιστούσαν οργανωμένη απάτη, θέση που έγινε εν μέρει δεκτή μόνο ως προς το σκέλος του ευρύτερου σχεδίου εξαπάτησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



