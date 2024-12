Έλον Μασκ για Γερμανία: Μόνο το AFD μπορεί να σώσει τη χώρα ΒΙΝΤΕΟ

Μια ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε Έλον Μασκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου αλλά κυρίως ο νούμερο ένα σύμβουλος του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ, σε ανάρτηση στο X, το οποίο και του ανήκει παίρνει θέση για τις εσωτερικές εξελίξεις σε μια από τις ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης, την Γερμανία και τάσσεται υπερ του ακροδεξιού ξενοφοβικού και ρατσιστικού κόμματος AFD.

«Μόνο το AFD μπορεί να σώσει την Γερμανία», έγραψε ο υπουργός Αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης Τραμπ, Έλον Μασκ και οι 8 αυτές λέξεις μόνο ανατριχίλα προκαλούν.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024