Έλον Μασκ: «Πραγματικά πλάνα μου μετά τη νίκη του Τραμπ»

Ο Έλον Μασκ, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του Χ (πρώην Twitter), προκάλεσε για άλλη μια φορά αίσθηση με την τελευταία ανάρτησή του. Σε αυτοαναφορικό ύφος, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα ως Πάμπλο Εσκομπάρ στη δημοφιλή σειρά Narcos. Συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση «Πραγματικά πλάνα μου μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ», ο Μασκ παρομοίασε τον εαυτό του με τον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών.

Η αναφορά στον Εσκομπάρ δεν είναι τυχαία, καθώς ο τελευταίος υπήρξε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες της Λατινικής Αμερικής. Από έμπορος μαριχουάνας εξελίχθηκε σε αρχηγό του καρτέλ του Μεντεγίν, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία κοκαΐνης που κυριάρχησε παγκοσμίως. Οι δραστηριότητές του βύθισαν την Κολομβία σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο, με πάνω από 220.000 θύματα από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τις αρχές του 1990. Το καρτέλ του Εσκομπάρ προμήθευε έως και το 80% της κόκας στις ΗΠΑ, ενώ η βία και η διαφθορά που προκάλεσε έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στη χώρα.

Η ανάρτηση του Μασκ έρχεται λίγο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, όπου ο Μασκ υπήρξε βασικός υποστηρικτής. Παράλληλα, πρόσφατα ανέλαβε ρόλο επικεφαλής του νέου «Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη εμπλοκή του στην πολιτική.

Actual footage of me after @realDonaldTrump won pic.twitter.com/PhPJjzaw0J

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024