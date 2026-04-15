Ελπιδοφόρος καλεί Ιερώνυμο για τις εκδηλώσεις της ομογένειας: Από το Αίγιο στη Νέα Υόρκη

Μπορεί η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας να προετοιμάζεται για να τιμήσει την Παρασκευή την πολιούχο και προστάτιδα του Αιγίου, Παναγία Τρυπητή, όμως ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος ετοιμάζεται και για κάτι ακόμη, το οποίο έχει τη σπουδαιότητά του.

Ο λόγος για ένα υπερατλαντικό ταξίδι με προορισμό τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου τον Σεβασμιώτατο θα υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στο πλαίσιο των εορτασμών για την 205η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το ταξίδι είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 22-28 Απριλίου και ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και να ευλογήσει την ομογένεια και τους ελληνικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης, αλλά και να ιερουργήσει, ταυτόχρονα, σε ακολουθίες στους ιερούς ναούς της συγκεκριμένης Πολιτείας. Παράλληλα, θα παρακολουθήσει τη μεγάλη παρέλαση των Ελλήνων ομογενών στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου. Χιλιάδες ομογενείς αναμένεται να κατακλύσουν το κέντρο της πόλης, σε μια εκδήλωση που αποτελεί θεσμό εδώ και πάνω από 80 χρόνια.

Θυμίζουμε ότι αντίστοιχο ταξίδι είχε κάνει πέρυσι τέτοια εποχή και ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν, μάλιστα, τελετάρχης της παρέλασης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου (μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη).

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας θα συνοδεύσουν ο π. Χρήστος Τσάκαλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως και ο π. Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αρχιερατικός Επίτροπος Βοστίτσης (Αιγίου) και προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Φανερωμένης.

Απομένει να δούμε αν ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος θα γνωρίσει από κοντά και τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος δεν αποκλείεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις, όπως έκανε και το Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά τους εορτασμούς για την Παναγία Τρυπητή, το Αίγιο ετοιμάζεται να υποδεχθεί πλήθος κόσμου, πέντε Μητροπολίτες κι έναν Επίσκοπο. Ο λόγος για τους Μητροπολίτες Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Πατρών κ. Χρυσόστομο, Νέας Ιωνίας – Φιλαδελφείας – Ηρακλείου – Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, Παραμυθίας – Φιλιατών- Γηρομερίου – Πάργης κ. Σεραπίωνα και τον Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο.

Οικοδεσπότες των ακολουθιών θα είναι ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και ο προκάτοχός του Γέροντας Αμβρόσιος. Την Πέμπτη (19.00) θα τελεστεί ο Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και την Παρασκευή το πρωί θα γίνουν η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και ιερή λιτανεία.

