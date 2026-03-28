Ελπίζει βάσιμα η Θύελλα, νίκησε και την Παναχαϊκή

Τεράστια νίκη της Θύελλας, ανησυχεί η Παναχαϊκή, σταθερά δεύτερος ο Παναιγιάλειος

 

 

 

 

28 Μαρ. 2026 17:05
Pelop News

Ολοζώντανη στη μάχη της παραμονής στη Γ’ Εθνική έμεινε η Θύελλα Πατρών, η οποία επικράτησε 1-ο της Παναχαϊκής στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play outs.

Οι «κυανόλευκοι» πέτυχαν το «χρυσό» γκολ στο 53′ όταν μια απομάκρυνση της μπάλας από τον Κωνσταντινίδη, εξελίχθηκε σε ασίστ στον Σκεπετάρη, ο οποίος πλάσαρε τον Τσιρίνη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Θύελλα πλέον ελπίζει βάσιμα σε παραμονή, ειδικά αν ο Πανθουριακός κερδίσει την ένσταση στο παιχνίδι με το Λουτράκι.

Από την άλλη, η Παναχαϊκή μπορεί να έχει παιχνίδια να κερδίσει, όμως δεν αισθάνεται καθόλου άνετα και θα συνεχίσει να παίζει υπό πίεση.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Δημητρέλος (46’ Σκεπετάρης), Θ. Βλασσόπουλος, Αχ. Κουτσαντώνης (72’ Μαντάς), Ντίνος (85’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (72’ Θεοδωρακόπουλος), Αναγνωστόπουλος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Πετράτος, Σταθόπουλος, Γασπαρινάτος (81’ Συρμής), Καμπεράι, Νιφορόπουλος, Ντεντόπουλος (71’ Μπούρδος), Μουλάς, Αγουρίδης, Τσεκούρας (60’ Ορτέντζιος), Μασούρας.

Ανετος ο Παναιγιάλειος

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα, ο Παναιγιάλειος έφυγε νικητής από την έδρα του Μιλτιάδη επικρατώντας με 3-0 χάρη σε γκολ των Φωκαΐδη, Βασιλαντωνόπουλου και Κυριαζή. Οι «κυανόλευκοι» είναι σταθερά δεύτεροι και μάλιστα μείωσαν τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Πύργο στους τέσσερις βαθμούς.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης (83’ Κόκιος), Ντούκας, Φωκαϊδης (64’ Πολίτης), Σταυρόπουλος, Λιάτος (83’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Μπουρλάκης (73’ Κυριαζής)

Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια

Play offs

Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος 0-3: 36′ Μπουρλάκης, 70′ Βασιλαντωνόπουλος, 82’ πέναλτι Κυριαζής

Ζάκυνθος – Πέλοπας 5-2: 3′ 66′ Δούμας, 20′ Μούντριχας, 70′ 93′ Κουλούσιας – 32′ Β. Ραυτόπουλος, 53′ Καλλινιώτης

Κόρινθος – ΠΑΣ Πύργος 3-3: 40′ 63′ Φάκκης, 82′ Χαρίτος- 17′ Μακρής, 46′ 69′ Καλλέργης

Play outs

Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς 1-0: 53′ Κυριαλάνης

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός 0-6: 31′ Νικολόπουλος, 32′-70′ Αγγελής, 53′ Θεοδοσιάδης, 58′ Τσιράκης, 74′ πέναλτι Κώνστας

Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-0: 53′ Σκεπετάρης.

 

Βαθμολογίες

Πύργος 2 49-10 60
Παναιγιάλειος 2 45-15 56
Ζάκυνθος 2 52-14 55
Μιλτιάδης 2 32-26 34
Κόρινθος 2 38-36 33
Πέλοπας 2 22-37 30

 

Λουτράκι 2 20-18 34
Παναχαϊκή 2 39-27 30
Πανθουριακός 2 35-26 31
Θύελλα 2 23-31 27
Ερμής Μελ. 2 14-43 10
Πανγυθεατικός 2 8-94 2

 

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Κακλαμάνης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τόπο στα νιάτα» μέσα σε κλίμα συγκίνησης
18:10 Βανς για το Ιράν: «Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη και θα αποχωρήσουμε σύντομα»
18:00 Γερουλάνος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα θα έρθει η νίκη»
17:48 AI φρούτα, viral δράματα και σκοτεινές ιστορίες: Το αλλόκοτο trend που κατακλύζει το TikTok – Τι είναι το «Fruit Love Island»
17:36 Χούθι: Ο «κρυφός άσος» του Ιράν που απειλεί να βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή – Ποιοι είναι και πώς μπορούν να αλλάξουν τον πόλεμο
17:24 Πάσχα 2026 και εργασία: Ποιες ημέρες είναι αργίες, πότε επιτρέπεται δουλειά και πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι
17:12 Στον 30χρονο που τη φιλοξενούσε βρέθηκε η 17χρονη από την Αττική – Σύλληψη για αρπαγή ανήλικης στο Ηράκλειο
17:10 Διπλή τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός οδηγός ΙΧ και υπάλληλος που παρασύρθηκε ενώ βοηθούσε BINTEO
17:05 Ελπίζει βάσιμα η Θύελλα, νίκησε και την Παναχαϊκή
17:00 Παράτησε την Αθήνα για το Σοποτό Καλαβρύτων: Από το μηδέν στη ζωή
16:48 «Ορατότητα στο ένα μέτρο» και «ρουφήχτρα»: Οι δύτες περιγράφουν τη μάχη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
16:36 Βενιζέλος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Νέο κοινωνικό συμβόλαιο» και βολές για θεσμούς, Τέμπη και άρθρο 86
16:24 Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος
16:12 Αλλαγή ώρας τα ξημερώματα της Κυριακής: Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί στις πρώτες μετακινήσεις
16:00 Παπανδρέου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Επιστρέφουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα»
15:50 Κέρκυρα: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη πεζή – Τον έπιασε η Αστυνομία
15:41 Καλαμαριά: Λήστεψαν και άρπαξαν 22χρονο και τον παράτησαν σε άλλη περιοχή
15:37 Πάτρα: Ποιο βουλκανιζατέρ εφημερεύει την Κυριακή
15:32 Νεπάλ: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός για τη φονική καταστολή διαδηλώσεων της «Γενιάς Ζ»
15:23 Γερμανία: Πατέρας σκότωσε τον 13χρονο γιο του, τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα και την αδερφή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ