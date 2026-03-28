Ελπίζει βάσιμα η Θύελλα, νίκησε και την Παναχαϊκή

Ολοζώντανη στη μάχη της παραμονής στη Γ’ Εθνική έμεινε η Θύελλα Πατρών, η οποία επικράτησε 1-ο της Παναχαϊκής στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των play outs.

Οι «κυανόλευκοι» πέτυχαν το «χρυσό» γκολ στο 53′ όταν μια απομάκρυνση της μπάλας από τον Κωνσταντινίδη, εξελίχθηκε σε ασίστ στον Σκεπετάρη, ο οποίος πλάσαρε τον Τσιρίνη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Θύελλα πλέον ελπίζει βάσιμα σε παραμονή, ειδικά αν ο Πανθουριακός κερδίσει την ένσταση στο παιχνίδι με το Λουτράκι.

Από την άλλη, η Παναχαϊκή μπορεί να έχει παιχνίδια να κερδίσει, όμως δεν αισθάνεται καθόλου άνετα και θα συνεχίσει να παίζει υπό πίεση.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Δημητρέλος (46’ Σκεπετάρης), Θ. Βλασσόπουλος, Αχ. Κουτσαντώνης (72’ Μαντάς), Ντίνος (85’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (72’ Θεοδωρακόπουλος), Αναγνωστόπουλος.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Πετράτος, Σταθόπουλος, Γασπαρινάτος (81’ Συρμής), Καμπεράι, Νιφορόπουλος, Ντεντόπουλος (71’ Μπούρδος), Μουλάς, Αγουρίδης, Τσεκούρας (60’ Ορτέντζιος), Μασούρας.

Ανετος ο Παναιγιάλειος

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα, ο Παναιγιάλειος έφυγε νικητής από την έδρα του Μιλτιάδη επικρατώντας με 3-0 χάρη σε γκολ των Φωκαΐδη, Βασιλαντωνόπουλου και Κυριαζή. Οι «κυανόλευκοι» είναι σταθερά δεύτεροι και μάλιστα μείωσαν τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Πύργο στους τέσσερις βαθμούς.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης (83’ Κόκιος), Ντούκας, Φωκαϊδης (64’ Πολίτης), Σταυρόπουλος, Λιάτος (83’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Μπουρλάκης (73’ Κυριαζής)

Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια

Play offs

Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος 0-3: 36′ Μπουρλάκης, 70′ Βασιλαντωνόπουλος, 82’ πέναλτι Κυριαζής

Ζάκυνθος – Πέλοπας 5-2: 3′ 66′ Δούμας, 20′ Μούντριχας, 70′ 93′ Κουλούσιας – 32′ Β. Ραυτόπουλος, 53′ Καλλινιώτης

Κόρινθος – ΠΑΣ Πύργος 3-3: 40′ 63′ Φάκκης, 82′ Χαρίτος- 17′ Μακρής, 46′ 69′ Καλλέργης

Play outs

Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς 1-0: 53′ Κυριαλάνης

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός 0-6: 31′ Νικολόπουλος, 32′-70′ Αγγελής, 53′ Θεοδοσιάδης, 58′ Τσιράκης, 74′ πέναλτι Κώνστας

Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-0: 53′ Σκεπετάρης.

Βαθμολογίες

Πύργος 2 49-10 60 Παναιγιάλειος 2 45-15 56 Ζάκυνθος 2 52-14 55 Μιλτιάδης 2 32-26 34 Κόρινθος 2 38-36 33 Πέλοπας 2 22-37 30

Λουτράκι 2 20-18 34 Παναχαϊκή 2 39-27 30 Πανθουριακός 2 35-26 31 Θύελλα 2 23-31 27 Ερμής Μελ. 2 14-43 10 Πανγυθεατικός 2 8-94 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



