ΕΛΣΕΚΕΚ: Αυτά είναι τα πρώτα ονόματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025

Το Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025 του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, με κεντρικό θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων».

13 Νοέ. 2025 12:19
Pelop News

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) ανακοινώνει τα πρώτα επιβεβαιωμένα ονόματα διακεκριμένων ομιλητών που θα συμμετάσχουν στο Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025, με θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων».

Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025 περιλαμβάνονται οι:

  • Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Γιάννα Χορμόβα, Διοικήτρια ΔΥΠΑ
  • Τάσος Γαϊτάνης, ΓΓ Έρευνας & Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
  • Όλγα Καφετζοπούλου, ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης
  • Γιάννης Χατζηθεοδoσίου, Πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο
  • Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής, ΙΝΣΕΤΕ
  • Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής, ΕΑΓΜΕ
  • Στέλλα Κάσδαγλη, Founder, WHEN
  • Αλέξης Kόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο του ΕΛΣΕΚΕΚ: elsekek.com

