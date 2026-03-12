ΕΛΣΤΑΤ: 17.580 ναυτικοί στα ελληνικά πλοία, το 63.5% είναι έλληνες

Τα αποτελέσματα της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων της 20ης Σεπτεμβρίου 2024, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Επί συνόλου 1.713 πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, του μητρώου που διαθέτει το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) ενημερωμένου από το μητρώο που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, απογράφηκαν 1.107 πλοία, εκ των οποίων 1.010 (91,2%) ήταν ελληνικά και 97 ήταν ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Από τα 1.010 ελληνικά πλοία, 911 (90,2%) ήταν σε εργασία και 99 σε αργία ή παροπλισμό. Από τα 97 ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, 72 (74,2%) ήταν σε εργασία και 25 σε αργία ή παροπλισμό.

Στο σύνολο των 1.107 πλοίων που απογράφηκαν την ημέρα της απογραφής απασχολούνταν 18.822 ναυτικοί Ελληνικής και ξένης υπηκοότητας.

Αναλυτικότερα, στα ελληνικά πλοία απασχολούνταν 17.580 ναυτικοί, από τους οποίους 63,5% ήταν Έλληνες και 36,5% ξένης υπηκοότητας.

Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία απασχολούνταν 1.242 ναυτικοί, εκ των οποίων 89% ήταν Έλληνες και 11,0% ξένης υπηκοότητας.

