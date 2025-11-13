ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση παρουσίασε ο ρυθμός πτωχεύσεων

Σε 23 ανήλθαν πέρυσι οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων που κηρύχθηκαν βάσει δικαστικών αποφάσεων από τα Πρωτοδικεία της χώρας έναντι 13 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 76,9%.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2015- 2024 παρουσιάζει μείωση 21,6%.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2015- 2024, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 100% στις ατομικές επιχειρήσεις, 25,2% στις προσωπικές εταιρείες, 18,2% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και 4,4% στις άλλες ή άγνωστες εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το 2024 κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με ποσοστό 30,4%, ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου-επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με 26,1%, έπονται οι τομείς της μεταποίησης και κατασκευών με 13%, ενώ ακολουθούν οι τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, μεταφοράς και αποθήκευσης και χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 4,3%.

Τέλος, για την περίοδο 2015- 2024 παρατηρείται μείωση στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 22,1%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 40,3% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 42,9%.

