ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2024.

Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών στην εστίαση διαμορφώθηκε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ (10,73 δισ. ευρώ), καταγράφοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Θήρα παρουσίασε τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ θετικές μεταβολές καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο (στα καταλύματα).

Το δ’ τρίμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την τάση:

Καταλύματα: αύξηση 3,8%

Εστίαση: μείωση 3,8%

Η εικόνα του έτους δείχνει ότι ο κλάδος των καταλυμάτων διατήρησε τη δυναμική του, ενώ η εστίαση κινήθηκε πτωτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



