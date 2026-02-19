ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα

Αντίθετη πορεία κατέγραψαν το 2025 οι κλάδοι των καταλυμάτων και της εστίασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

19 Φεβ. 2026 15:16
Pelop News

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2024.

Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών στην εστίαση διαμορφώθηκε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ (10,73 δισ. ευρώ), καταγράφοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Θήρα παρουσίασε τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ θετικές μεταβολές καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο (στα καταλύματα).

Το δ’ τρίμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την τάση:

  • Καταλύματα: αύξηση 3,8%
  • Εστίαση: μείωση 3,8%

Η εικόνα του έτους δείχνει ότι ο κλάδος των καταλυμάτων διατήρησε τη δυναμική του, ενώ η εστίαση κινήθηκε πτωτικά.

