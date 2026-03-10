ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,3% η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο

Αύξηση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιανουάριο του 2026, με την ενέργεια και τη μεταποίηση να κινούνται ανοδικά, ενώ υποχώρηση σημειώθηκε στους τομείς των ορυχείων-λατομείων και της παροχής νερού.

10 Μαρ. 2026 15:45
Pelop News

Ανοδικά κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026, καθώς ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή στη μεταποίηση σημείωσε αύξηση 1,1%.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η φετινή άνοδος έρχεται μετά την αύξηση 2,5% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024, δείχνοντας ισχυρότερη εκκίνηση για τον βιομηχανικό τομέα στις αρχές του έτους.

Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε από τις μεταβολές στους βασικούς κλάδους της βιομηχανίας. Η μεγαλύτερη ώθηση προήλθε από τον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 22,5%, ενώ θετικά κινήθηκε και η μεταποίηση με άνοδο 1,1%.

Σε επίπεδο κλάδων, η σημαντικότερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Στον αντίποδα, πτωτική πορεία σημειώθηκε σε άλλους τομείς της βιομηχανίας. Ειδικότερα, ο δείκτης παροχής νερού μειώθηκε κατά 3,4%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στον τομέα ορυχείων και λατομείων, όπου η μείωση έφτασε το 16,2%.

Παράλληλα, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε αύξηση 0,5% τον Ιανουάριο του 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, αποτυπώνοντας ήπια βελτίωση και σε μηνιαία βάση.

