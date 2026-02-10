ΕΛΤΑ: Σε ποια 11 καταστήματα μπαίνει «λουκέτο» από 20 Φεβρουαρίου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού του ταχυδρομικού δικτύου, με πρώτη φάση την αναστολή λειτουργίας 11 καταστημάτων από τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το συνολικό πλάνο προβλέπει την προσωρινή ή οριστική παύση λειτουργίας έως 150 καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξορθολογισμού του δικτύου και μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Σε αρκετές περιοχές τα κλειστά καταστήματα θα αντικατασταθούν από μονάδες ΕΛΤΑ Courier, ενώ σε άλλες θα μεταφερθούν βασικές υπηρεσίες σε εναλλακτικά σημεία εξυπηρέτησης, όπως:

μίνι μάρκετ

πρακτορεία συνεργατών

shop in shop

γειτονικά συνεργαζόμενα καταστήματα

Οι αλλαγές έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Περιφέρειες και Δήμοι εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο θα διασφαλιστεί η επαρκής και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία συρρίκνωσης του φυσικού δικτύου έχει ήδη ξεκινήσει από το προηγούμενο διάστημα. Από τις 3 Νοεμβρίου 2025 είχαν διακοπεί οι λειτουργίες σε:

33 καταστήματα στον νομό Αττικής

8 στον νομό Θεσσαλονίκης

2 στην Περιφέρεια Κρήτης

από 1 σε Ρόδο, Ιωάννινα και Πάτρα

Η νέα φάση που ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου αποτελεί συνέχεια της ίδιας στρατηγικής, με στόχο την προσαρμογή των ΕΛΤΑ στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς ταχυδρομικών και κούριερ υπηρεσιών.

Τα 11 καταστήματα στην περιφέρεια που κλείνουν βρίσκονται στις περιοχές: Αρχάνες Ηρακλείου, Στυλίδα Φθιώτιδας, Αλμυρός Μαγνησίας, Σοφάδες Καρδίτσας, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Λεχαινά Ηλείας, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Αλιβέρι, Νεάπολη Λακωνίας και Σκάλα Λακωνίας.

Ακολουθεί δεύτερη «ομάδα» 25 έως 30 καταστημάτων και μέσα στους επόμενους δύο μήνες προβλέπεται η πλήρης υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού, ως το τέλος Απριλίου.

