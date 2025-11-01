ΕΛΤΑ: Την Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Το νέο μοντέλο «κατ’ οίκον» και τι αλλάζει για πολίτες και εργαζόμενους

Σε πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα εξελίσσεται η απόφαση των ΕΛΤΑ να αναστείλουν τη λειτουργία 204 καταστημάτων πανελλαδικά, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας του Οργανισμού. Το θέμα θα απασχολήσει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 13:00, τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, παρουσία των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και των διοικήσεων των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, «ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ», υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη στηρίξει τον Οργανισμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Το νέο μοντέλο “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον”

Η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων παρουσιάζει τον μετασχηματισμό ως βήμα «εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού», με αιχμή το πρόγραμμα «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον». Το νέο μοντέλο φέρνει τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου απευθείας στο σπίτι του πολίτη, μέσω ενός δικτύου 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier.

Οι ταχυδρόμοι είναι πλήρως εξοπλισμένοι με PDA και POS, προσφέροντας πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων από πόρτα σε πόρτα. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Σκλήκα,

«Το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς· είναι μια υπηρεσία που φτάνει πιο κοντά στον πολίτη, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες και οι συνταξιούχοι

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Σε κάθε περιοχή όπου θα κλείσει κατάστημα, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν δυνατότητα επικοινωνίας για κατ’ οίκον ραντεβού.

Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (212 0000 700) για πληροφορίες και προγραμματισμό επισκέψεων.

«Κανένα νησί χωρίς κατάστημα, κανένας πολίτης χωρίς ταχυδρόμο»

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ διαβεβαιώνει ότι η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη:

«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», δήλωσε ο κ. Σκλήκας.

Σε κάθε νησί θα λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ όπου δεν υπάρχει φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση θα συνεχίζεται μέσα από κινητές μονάδες, αγροτικούς ταχυδρόμους και συνεργαζόμενα πρακτορεία.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και οι αριθμοί

Η απόφαση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων στηρίζεται, σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα. Όπως αναφέρει η διοίκηση, λιγότερο από το 10% των εσόδων προέρχεται από τα φυσικά καταστήματα, ενώ αυτά απορροφούν περίπου το 45% του συνολικού κόστους λειτουργίας.

Πολλά καταστήματα παρουσίαζαν ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως, καθιστώντας τη λειτουργία τους μη βιώσιμη.

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει ξεκινήσει ευρύτερος μετασχηματισμός, που περιλαμβάνει:

τη συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier,

την ανανέωση στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα,

την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και

την εκπαίδευση προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο

Τα ΕΛΤΑ τονίζουν πως κανένας εργαζόμενος δεν χάνει τη θέση του. Το προσωπικό θα αξιοποιηθεί σε νέες θέσεις και λειτουργίες, κυρίως σε διανομή, εξυπηρέτηση πελατών και ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, συνεχίζονται προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για την προσαρμογή στη νέα εποχή του Οργανισμού.

Η επόμενη μέρα

Η αναδιοργάνωση θεωρείται κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ. Όπως τονίζει η διοίκηση, στόχος είναι ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και βιώσιμο ταχυδρομείο, που θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη «με συνέπεια, σεβασμό και ανθρώπινο πρόσωπο».

