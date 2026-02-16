Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο, φόβοι για τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16.02.2026, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες, καθώς χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Brig, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.

16.02.2026 – 07h00, Goppenstein, déraillement d’un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d’informations suivront. pic.twitter.com/D6pAkN6sFl — Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών είναι «πιθανοί», σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού.

Μετά το συμβάν, οι Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσαν ότι η σιδηροδρομική γραμμή τίθεται εκτός λειτουργίας, με τη διακοπή να αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (17.02.2026).

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες αφότου άλλη χιονοστιβάδα έπληξε την ίδια περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



