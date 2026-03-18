Ελβετία: Νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό, τι συνέβη

Καμπίνα αποκολλήθηκε λόγω ισχυρών ανέμων και κατρακύλησε σε χιονισμένη πλαγιά.

18 Μαρ. 2026 20:26
Pelop News

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο χιονοδρομικό κέντρο Ένγκελμπεργκ-Τίτλις, στην κεντρική Ελβετία, όταν καμπίνα τελεφερίκ αποσπάστηκε από το συρματόσχοινο και έπεσε σε χιονισμένη πλαγιά.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από την αστυνομία του καντονίου Νίντβαλντεν (Nidwalden) και την υπηρεσία αεροδιάσωσης Rega, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026, εν μέσω πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η καμπίνα αποκολλήθηκε και κύλησε πολλές φορές στην πλαγιά, με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του μοναδικού επιβάτη που επέβαινε σε αυτήν. Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στο σημείο έσπευσε ελικόπτερο της Rega για τη μεταφορά του θύματος, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν το περιστατικό στους δυσμενείς καιρικούς όρους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής αιτία της αποκόλλησης.

