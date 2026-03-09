Ελβετία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μοντανά

Θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας

09 Μαρ. 2026 21:45
Pelop News

Στην Ελβετία το κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης 50.000 ελβετικών φράγκων (55.000 ευρώ) σε επιζήσαντες και οικογένειες θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά, όπου 41 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η αποζημίωση θα δοθεί στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες που νοσηλεύτηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία και αρκετές μαρτυρίες, σπινθηροβόλα κεριά προκάλεσαν την ανάφλεξη ηχομονωτικού υλικού στην οροφή του υπόγειου μπαρ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους.

Ποινική έρευνα και σε βάρος του δημάρχου του Κραν Μοντανά
Νωρίτερα, η κομητεία του ελβετικού καντονίου του Βαλέ ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό ποινική έρευνα πέντε υπευθύνους και πρώην υπευθύνους της κοινότητας του Κρα Μοντανά στο πλαίσιο της έρευνας για την φονική πυρκαγιά, που προκάλεσε τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 115 την νύκτα της Πρωτοχρονιάς.

Η Γενική Εισαγγελία της κομητείας του Βαλέ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, αλλά αστυνομική πηγή που έχει σχέση με την υπόθεση επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί και σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των πέντε περιλαμβάνεται ο δήμαρχος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό.

Η έρευνα για την «πυρκαγιά εξ αμελείας, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και βαριές σωματικές βλάβες εξ αμελείας» αφορά πλέον εννέα πρόσωπα, ανάμεσά τους το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κλαμπ, τον υπεύθυνο των υπηρεσιών ασφαλείας του Κραν-Μοντανά και τον προκάτοχό του.

