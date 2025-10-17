«Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία

«Εμφύλιος» πόλεμος στο Αίγιο μετά την εξαγγελία της δημοτικής αρχής Ανδριόπουλου αφενός να μετονονομάσει την πλατεία Βάλφουρ (που ήδη έχει ονομαστεί σε πλατεία «Εθνικής Αντιστάσεως») σε πλατεία «Δημήτρης Καλογερόπουλος» και αφετέρου να θεσπίσει το πρόγραμμα Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος», μέσω του οποίου θα απονέμονται με χρήματα του Δήμου Αιγιάλειας τρεις ετήσιες υποτροφίες, ύψους 1.500 € η καθεμία, σε πρωτοετείς φοιτητές ή σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η δημοτική αρχή πήρε τις δύο αποφάσεις για να τιμήσει την μνήμη του Δημήτρη Καλογερόπουλου, που έφυγε πέρυσι από τη ζωή όντας εν ενεργεία δήμαρχος Αιγιάλειας.

Οι αντιδράσεις, όμως, των παρατάξεων της αντιπολίτευσης είναι σφοδρές.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χρήστος Γούτος, είναι κάθετα αντίθετος και στις δύο προτάσεις της δημοτικής αρχής Ανδριόπουλου.

«Συμφωνούμε με την ονομασία του πρώην Δημαρχείου Συμπολιτείας σε «Δημήτρης Καλογερόπουλος», αλλά μέχρι εκεί. Η Τρίγωνη Πλατεία στο Αίγιο για ποιο λόγο να μετονομαστεί; Δεν έχουν δοθεί σε πλατείες τα ονόματα των αείμνηστων δημάρχων Μέγαρη και Σιαβελή, που ήταν αγαπητοί και αποδεκτοί από μεγάλο μέρος των πολιτών, και θα δοθεί τώρα; Δεν θέλω, για λόγους σεβασμού στη μνήμη του, ν’ απαριθμήσω τι συνέβη στο Αίγιο και στην Αιγιάλεια επί ημερών του, αλλά υπάρχουν και όρια», τόνισε στην «Πελοπόννησο» και πρόσθεσε: «Αστοχη και η εξαγγελία της δημοτικής αρχής για τις υποτροφίες. Για ποιο λόγο να χρεωθεί ο Δήμος τις υποτροφίες;».

Στο ίδιο πνεύμα και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου, Κώστας Σπηλιόπουλος, που σχολίασε στην «Π»:

«Η δημοτική αρχή έσπευσε ν’ ανακοινώσει πράγματα για τα οποία δεν έχει ληφθεί απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο. Θα είναι πρόκληση για τον λαό της Αιγιάλειας ν’ αλλάξει πάλι όνομα η πλατεία και από «πλατεία Εθνικής Αντίστασης» να μετονομαστεί σε «Δημήτρης Καλογερόπουλος». Και μιλάμε για μία πλατεία η οποία είναι αιτία πολέμου για τους Αιγιώτες, έτσι όπως έχει γίνει σήμερα. Αλλά και οι υποτροφίες λάθος είναι. Ποιος δημοτικός σύμβουλος θ’ αναλάβει την ευθύνη να τα ψηφίσει;».

Πιο επιθετικός απ’ όλους ο Γιώργος Κουβαράς, επικεφαλής της παράταξης ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια. Η παράταξη εξέδωσε μια οργισμένη ανακοίνωση, με σαφείς αιχμές για τη θητεία του εκλιπόντος.

«Καταγγέλλουμε την απόφαση της πλειοψηφίας να μετονομάσει την πλατεία Εθνικής Αντίστασης (γνωστή και ως Τρίγωνη Πλατεία, πρώην Βάλφουρ) σε πλατεία Καλογερόπουλου. Η απόφαση αυτή προσβάλλει βάναυσα τη συλλογική ιστορική μνήμη και το ηρωικό έπος της Εθνικής Αντίστασης, τους χιλιάδες αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή και την ψυχή τους στον αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κανένας τεκμηριωμένος λόγος να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος Καλογερόπουλου σε δημόσιο χώρο της πόλης. Ο συγκεκριμένος: Δεν υπήρξε πνευματική ή επιστημονική φυσιογνωμία με αναγνωρισμένο έργο. Δεν συνέβαλε αποφασιστικά ή θετικά στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Η θητεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση χαρακτηρίστηκε από διχαστικές επιλογές και γενικευμένη απαξίωση, ενώ για την τοπική κοινωνία συνδέθηκε με μια περίοδο στασιμότητας και παρακμής.

Η φερόμενη πρόθεση για δημιουργία υποτροφίας στο όνομά του δεν πρέπει να επιβαρύνει το δημόσιο ταμείο. Εάν η οικογένεια και οι φίλοι του επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, ας το πράξουν με ιδιωτικούς πόρους και όχι με τα χρήματα των πολιτών. Καλούμε τη δημοτική αρχή να ανακαλέσει».

Η «Π» ζήτησε και το σχόλιο του δημάρχου Αιγιάλειας Παν. Ανδριόπουλου: «Εμείς εκφράσαμε, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη μνήμη του, τη θέλησή μας να τιμήσουμε τον Δημήτρη Καλογερόπουλο γιατί το αξίζει. Τα υπόλοιπα στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό θ’ αποφασίσει».

