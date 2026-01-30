«Εμφύτευσαν λάθος έμβρυο», ζευγάρι λευκών απέκτησε μαύρο μωρό!

Στις ΗΠΑ ζευγάρι από τη Φλόριντα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, υποστηρίζοντας ότι, ύστερα από διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, απέκτησε παιδί που δεν έχει καμία βιολογική συγγένεια με κανέναν από τους δύο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, όταν πληροφορήθηκαν ότι θα αποκτούσαν παιδί. Το ζευγάρι είχε απευθυνθεί πριν από περίπου πέντε χρόνια στην εταιρεία IVF Life, προκειμένου να τεκνοποιήσει μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

«Δεν ανήκει φυλετικά στον καυκάσιο πληθυσμό»

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη γονιμοποίηση ωαρίων της γυναίκας με σπέρμα άνδρα εκτός σώματος, με τα έμβρυα να καταψύχονται έως ότου οι γονείς αποφασίσουν την εμφύτευσή τους. Στην περίπτωση της Σκορ και του Μιλς, η εμφύτευση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και εννέα μήνες αργότερα υποδέχθηκαν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Σύντομα, ωστόσο, άρχισαν να υποψιάζονται ότι είχε γίνει λάθος από την IVF Life, η οποία λειτουργεί ως Κέντρο Γονιμότητας στο Λόνγκγουντ της Φλόριντα. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, και οι δύο γονείς είναι λευκοί, ενώ το βρέφος είχε «την εμφάνιση παιδιού που δεν ανήκει φυλετικά στον καυκάσιο πληθυσμό».

A Florida couple has filed a lawsuit against their fertility clinic after a DNA test revealed the baby girl they welcomed in December isn’t theirs. pic.twitter.com/N7yKDNi4Ft — Breaking911 (@Breaking911) January 30, 2026

Αποφασισμένοι να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί, προχώρησαν σε γενετικό έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το παιδί δεν είναι βιολογικά δικό τους. Το ζευγάρι κατέθεσε αγωγή στις 22 Ιανουαρίου, υποστηρίζοντας ότι είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει με την κλινική χωρίς να λάβει απάντηση.

«Έχουν δεθεί και αγαπούν αυτό το παιδί», δήλωσε ο δικηγόρος τους, Τζακ Σκαρόλα και πρόσθεσε: «Θα ήταν ευτυχείς αν ήξεραν ότι μπορούν να το μεγαλώσουν. Η ανησυχία τους, όμως, είναι ότι πρόκειται για το παιδί κάποιου άλλου και ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να εμφανιστεί κάποιος και να το διεκδικήσει».

Εμφυτεύτηκε σε άλλη γυναίκα

Παράλληλα, η Σκορ και ο Μιλς φοβούνται ότι ένα από τα τρία γονιμοποιημένα έμβρυα που είχαν καταψυχθεί στην κλινική ενδέχεται να εμφυτεύτηκε κατά λάθος σε άλλη γυναίκα. Με τη μήνυσή τους ζητούν από την κλινική να ενημερώσει όλους τους ασθενείς που είχαν αποθηκευμένα έμβρυα στη μονάδα κατά το έτος πριν από τη γέννηση του παιδιού τους, καθώς και να καλύψει το κόστος γενετικού ελέγχου για κάθε παιδί που γεννήθηκε από τις υπηρεσίες της τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται και η πλήρης λογοδοσία για τα εναπομείναντα έμβρυά τους. Σε δήλωσή τους στο News6 τόνισαν ότι «αγαπάμε το μικρό μας κορίτσι», προσθέτοντας ότι ελπίζουν να μπορέσουν να το μεγαλώσουν με τη βεβαιότητα πως δεν θα τους αφαιρεθεί. Ταυτόχρονα, όπως ανέφεραν, θεωρούν ότι έχουν «ηθική υποχρέωση» να εντοπίσουν και να ενημερώσουν τους βιολογικούς γονείς του παιδιού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το μεγαλώσουν οι ίδιοι.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι, παρά την έλλειψη συνεργασίας από την κλινική, υπάρχουν ενδείξεις πως θα καταστεί δυνατό να εντοπιστούν τόσο οι βιολογικοί γονείς του κοριτσιού όσο και το γενετικά δικό τους παιδί.

Αγωγή κατά της κλινικής

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η αγωγή στρέφεται κατά της IVF Life LLC και του γιατρού Μίλτον ΜακΝίκολ, που διευθύνει την κλινική. Το Κέντρο Γονιμότητας είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι «συνεργάζεται ενεργά με έρευνα για να στηρίξει ασθενή μας στον εντοπισμό της πηγής ενός σφάλματος που οδήγησε στη γέννηση παιδιού χωρίς γενετική συγγένεια», ωστόσο η ανακοίνωση αποσύρθηκε μετά από ακροαματική διαδικασία την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δικαστής διέταξε την κλινική να καταθέσει έως την Παρασκευή ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι επιθεώρηση τον Ιούνιο του 2023 φέρεται να εντόπισε σειρά παραβάσεων ασφαλείας στη μονάδα, ενώ τον Μάιο του 2024 ο ΜακΝίκολ δέχθηκε επίπληξη από το Ιατρικό Συμβούλιο της Φλόριντα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 δολαρίων, λόγω εξοπλισμού που δεν πληρούσε τα ισχύοντα πρότυπα, ελλιπούς διαχείρισης κινδύνου και απουσίας φαρμάκων.

