Ένα σχολείο πιο ασφαλές: Απινιδωτής και εκπαίδευση ζωής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων ΦΩΤΟ

Μετά την ολοκλήρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED Provider Course), καθώς και στην αντιμετώπιση απειλητικής εξωτερικής αιμορραγίας (Stop the Bleed Course), τοποθετήθηκε αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων.

Στην αρχική φάση της δράσης εκπαιδεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Τσουκαλεΐκων, καθώς και η σχολική τροχονόμος. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε πολίτες των τοπικών κοινοτήτων που έρχονται καθημερινά σε επαφή με μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως επαγγελματίες ταξί, φαρμακοποιοί, καταστηματάρχες, πρόεδροι κοινοτήτων και γονείς.

Ο βασικός στόχος της δημιουργίας ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, μιας ασφαλούς κοινότητας, ολοκληρώθηκε με την εγκατάσταση του απινιδωτή στη σχολική μονάδα, η οποία πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς απέχει περισσότερο από δέκα λεπτά από δομές νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας.

Η δωρεά του απινιδωτή πραγματοποιήθηκε μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας από την εταιρεία Patras Broadband, η οποία υλοποιεί αντίστοιχες δωρεές και εγκαταστάσεις απινιδωτών σε σχολικές μονάδες της Αχαΐας.

Παράλληλα, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην ομάδα ATLS Ελλάς, που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και ειδικότερα στον γονέα του σχολείου κ. Κηπουργό, για την επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με τη χρήση του απινιδωτή, καθώς και για τη συμβολή στη χορηγία και την τοποθέτησή του, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχολική κοινότητα, περισσότερα από 60 άτομα έχουν πλέον πιστοποιηθεί στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, ενισχύοντας ουσιαστικά το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή.

