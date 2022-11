Ένα σπάνιο θέαμα στο Βόρειο Σέλας – ΦΩΤΟ

Στα 10 χρόνια που καθοδηγεί ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το Βόρειο Σέλας, ο Markus Varik δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο ουρανός πάνω από το Tromsø της Νορβηγίας φωτίστηκε ροζ πτυχώσεις. Ο Varik είχε δει ροζ σέλας και στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν είχε ξαναδεί τόσο έντονα χρώματα.

Και ο Varik σίγουρα είναι εξοικειωμένος με το φαινόμενο, καθώς εργάζεται ως ξεναγός για την Greenlander, μια εταιρεία στο Tromsø που υποδέχεται αναρίθμητους επισκέπτες κάθε χρόνο.

Οι φωτογραφικός φακός του Varik κατάφερε να αιχμαλωτίσει εκείνο το βράδυ το έντονο και αλλόκοσμο ροζ χρώμα που πλημμυρίζει τον ουρανό.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα του Νοεμβρίου που προκάλεσε μια προσωρινή «ρωγμή» στο μαγνητικό πεδίο της Γης, επιτρέποντας στον ηλιακό άνεμο να διεισδύσει χαμηλότερα από το συνηθισμένο στη γήινη ατμόσφαιρα.

Το πιο πράσινο χρώμα της εκπέμπεται όταν αυτοί οι ηλιακοί άνεμοι «πνέουν» σε υψηλότερα υψόμετρα της γήινης ατμόσφαιρας, όπου τα άτομα οξυγόνου αφθονούν και όταν δέχονται τα «κύματα» του ηλιακού ανέμου, φωτοβολούν σε συχνότητες του πρασίνου.

Markus Varik had to work fast to snag these dazzling shots of rare pink auroras across the Norway sky. The display lasted only two minutes.

📸s: Markus Varik/Greenlander Tromsø

Read: https://t.co/YGebEdcgVt pic.twitter.com/wWW487mY1f

— ExplorersWeb (@ExplorersWeb) November 9, 2022