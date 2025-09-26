Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους θετούς γονείς από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ενίσχυση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας, με το μήνυμα: Μια αγκαλιά για κάθε παιδί. Στόχος μας είναι η προάσπιση της προστασίας και της ευημερίας των παιδιών που χρειάζονται οικογενειακή φροντίδα και θαλπωρή.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα, ανακοινώνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους θετούς γονείς, το οποίο θα υλοποιηθεί δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας, στην Πάτρα, (Πανεπιστημίου 254 – Κτίριο Β΄, Πάτρα) από 1 έως 13 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας τριάντα ωρών, θα πραγματοποιηθεί σε πέντε συναντήσεις ως εξής:

  • Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2025 (15:00-21:00): Εισαγωγή στο πρόγραμμα, ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας ανηλίκων Εκπαιδευτής: Παναγιώτης Κόρακας
  • Σάββατο, 04 Οκτωβρίου 2025 (09:00-15:00): Προσωπικά κίνητρα, στάσεις και αντιλήψεις για την υιοθεσία, διαπολιτισμικά ζητήματα Εκπαιδεύτρια: Βασιλική Κονίδα
  • Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2025 (15:00-21:00): Ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών προς υιοθεσία, φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες Εκπαιδεύτρια: Ασημίνα Χαλικιά
  • Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 (09:00-15:00): Στάδια ανάπτυξης παιδιών, προσαρμογή στη θετή οικογένεια, ανάπτυξη ψυχικού δεσμού Εκπαιδευτής: Εμμανουήλ Σουρής
  • Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025 (15:00-21:00): Δικαίωμα του παιδιού στην ενημέρωση για την υιοθεσία, ζητήματα ταυτότητας, αξιολόγηση προγράμματος Εκπαιδεύτρια: Έλλη Μπέτση

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων.

Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

