Ένας ακόμα θρύλος στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»: Το μυστήριο με το δαχτυλίδι και τον αυτόχειρα

Η μαρτυρία για τη γιαγιά Πελαγία και τον «νονό» που πυροβολήθηκε στο θεωρείο.

19 Απρ. 2026 13:10
Pelop News

Πριν το Πάσχα μοιραστήκαμε μαζί σας τους θρύλους για τα φαντάσματα του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων», για τη δολοφονία του τενόρου με το ισπανικό στιλέτο, για το κρανίο που βρέθηκε στα θεμέλια του κτιρίου και για τις πόρτες που ανοιγόκλειναν μόνες τους.

Φαίνεται, λοιπόν, πως το Δημοτικό Θέατρο συνδέεται και με άλλες ιστορίες από τον κόσμο του παραφυσικού και χαρακτηριστικά είναι όλα όσα μετέφερε στην «Π» ο καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπουλος.

Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» είναι γεμάτο θρύλους

«Αγαπητέ Κύριε Λαμπρόπουλε,

Σας γράφω έχοντας διαβάσει άρθρα σας σχετικά με φαντάσματα στη Πάτρα, με τελευταίο επεισόδιο αυτό για το Δημοτικό Θέατρο. Επειδή παρακινείτε να σας ενημερώσουμε και για άλλα φαντάσματα, επικοινωνώ μαζί σας με μια προφορική μαρτυρία, αλλά κι επιζητώντας τη συνδρομή σας για τη λύση ενός μικρού μυστηρίου. Παρόλο που ζω στη Πάτρα, η καταγωγή του πατέρα μου ήταν η Γαστούνη στην Ηλεία. Ο μακαρίτης γεννήθηκε εκεί το 1910 κι εκεί, στον Ναό του Αγίου Νικολάου βαφτίστηκε. Του δόθηκε το όνομα Αχιλλέας, με την τότε μόδα της εποχής να δίνουν αρχαιοελληνικά ονόματα. Οταν η γιαγιά του, η Αφροδίτη, γνωστή ως κυρά-Αντωνιά, χήρα του Αντώνη σε ηλικία 22 ετών, έμαθε το όνομα από τα παιδιά που έτρεξαν στο σπίτι για τα συχαρίκια, αγανάκτησε. Περίμενε να ακούσει το όνομα του πεθαμένου άντρα της. Πήγε εξοργισμένη στην εκκλησία κι απαίτησε από τον παπά να ξαναβαφτίσει το παιδί.

Ενα τέτοιο χρυσό δαχτυλίδι έσπασε τη στιγμή της αυτοκτονίας

Εκείνος, λόγω της ισχυρής θέσης της οικογένειας στην πόλη, υπάκουσε και τον ξαναβαφτισε (!) Αντώνη. Ετσι στα χαρτιά της εκκλησίας φέρεται ως Αχιλλεύς-Αντώνιος ενώ στην αστυνομική ταυτότητα απλά Αντώνιος. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Νονός του ήταν γνωστός χρυσοχόος των Πατρών. Οταν τον βάφτισε -και ξαναβάφτισε- έκανε δώρο στη γιαγιά μου -τη μητέρα του Αχιλλέα-Αντώνη- ένα χρυσό δαχτυλίδι με διαπλεκόμενες χρυσές βέργες και τρεις λίθους. Αργότερα (πότε;) έγινε πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Θεάτρου Απόλλων στην Πάτρα. Το θέατρο περνούσε και τότε κρίση οικονομική κι απειλείτο με χρεοκοπία. Ο νονός-πρόεδρος δεν μπορούσε να το αντέξει κι αυτοκτόνησε με το περίστροφο του στο δικό του -το αμπονέ- θεωρείο μέσα στο Θέατρο.

Ολες αυτές τις πληροφορίες τις έμαθα από οικογενειακές συζητήσεις. Δεν ξέρω πόσο ακριβείς είναι. Πάντως, η γιαγιά μου η Πελαγία επέμενε πως την ημέρα και ώρα της αυτοκτονίας, το χρυσό δαχτυλίδι που της χάρισε ο κουμπάρος έσπασε κι έπεσε από το δάχτυλό της. Το δαχτυλίδι υπάρχει ακόμη στην οικογένεια και το κληρονόμησε από τη μητέρα μου Αιμιλία, η Λήδα, σύζυγος του αδερφού μου Νίκου Διαμαντόπουλου, του παιδονευρολογου.

Με ένα τέτοιο περίστροφο αυτοκτόνησε ο χρυσοχόος της ιστορίας μας

Δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω το όνομα του αυτοκτονήσαντος (δις) νονού -χρυσοχόου-δωρητού-προέδρου. Εδώ ζητώ τη βοήθειά σας, αν μπορείτε λόγω της ανιχνευτικής ικανότητός σας, να το εξακριβώσετε και να εντοπίσετε το πιθανό φάντασμά του στο Θέατρο μετά την από εκεί μελοδραματική έξοδό του.

Ευχαριστώ, καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπουλος, νεφρολόγος/αρχαιολογος».

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Οπως καταλαβαίνετε, η αναζήτησή μας έχει ήδη ξεκινήσει και κάθε βοήθεια ή πληροφορία είναι απαραίτητη και καλοδεχούμενη. Παρότι αυτήν την περίοδο είναι δύσκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό του Δημοτικού Θεάτρου λόγω των εργασιών ανακαίνισης που είναι σε εξέλιξη από το υπουργείο Πολιτισμού, εντούτοις δεσμευόμαστε ότι κάτι θα καταφέρουμε να ανακαλύψουμε σχετικά με τον αυτόχειρα «Νονό». Κι ας ελπίσουμε αυτό το… κάτι να…. μη μας ανακαλύψει πρώτα εκείνο!

«Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου…»

Και μια ακόμη ιστορία από τον χώρο του μεταφυσικού που ανακαλύψαμε για το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων». Οι παλιοί μάς έχουν μεταφέρει ότι λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το κτίριο είχε φιλοξενήσει μυστικιστική συνάντηση της αδελφότητας των Ροδόσταυρων! Δεν ξέρουμε πως τα κατάφεραν κι… έκλεισαν το Θέατρο για «πάρτη» τους (προφανώς είχαν υψηλές διασυνδέσεις…) το σίγουρο είναι, όμως, ότι οι επίγονοι του Χριστιανού Ρόζενκροϊτς (Ροδόσταυρου ελληνιστί) είχαν προκαλέσει θόρυβο συζητήσεων, αλλά και την αντίδραση της τοπικής Εκκλησίας που σε γενικές γραμμές δεν βλέπει με καλό μάτι τέτοιου είδους αδελφότητες. Σημειωτέον κι ένα ακόμη στοιχείο: Κάνοντας τη σχετική έρευνα για εκείνη τη μυστική συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας, διαπιστώσαμε ότι οι Ροδόσταυροι είχαν ως… συνθηματικό τους, τους στίχους του παλιού foxtrot τραγουδίου του 1939 με τίτλο «Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου». Ο εισελθών πλησιάζοντας τις πόρτες έλεγε στον… τσιλιαδόρο: «Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου και πάλι φίλε μου απόψε…». Και ο δεύτερος έδινε το «πράσινο φως» για την είσοδο: «Λουλούδια ο κήπος επλημμύρισε, έμπα και μύρισε και κόψε…». Ο συγχωρεμένος ο Νίκος Γούναρης ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του…

Βάλτε μας να ψάξουμε…

Ο γράφων δεν πιστεύει στα φαντάσματα, στους εξωγήινους και σε άλλες απόκοσμες δυνάμεις. Είναι, όμως, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ιστορία ή θρύλο έχετε να μας εξιστορήσετε για να το… ψάξουμε εμείς στη συνέχεια. Επικοινωνήστε, λοιπόν, μαζί μας, ως εξής:

Ε-mail: pelop@pelop.gr, lampr_sport@yahoo.gr

Τηλέφωνα: 2610-312.530, 6942.407264

Viber: 6909.196125

Instagram: Kostasl1979

Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τις εξορμήσεις μας στον κόσμο των θρύλων με καινούργιες ιστορίες για φαντάσματα και στοιχειωμένα σπίτια, αλλά και μαρτυρίες για πύλες που συνδέουν τον κόσμο της ύλης με το παραφυσικό. Οπως αποδεικνύεται και από τα μηνύματά σας έχουμε πολλά ακόμη κεφάλαια να γράψουμε…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
14:06 Αγνωστοι βεβήλωσαν με μαύρη μπογιά το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
13:56 Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών
13:46 ΗΠΑ: Συναγερμός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Αχαΐα: Χειροπέδες και τσουχτερό πρόστιμο για την πυρκαγιά στην Άμπελο
13:21 Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους»
13:10 Ένας ακόμα θρύλος στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»: Το μυστήριο με το δαχτυλίδι και τον αυτόχειρα
13:07 Κανελλόπουλος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες»
13:06 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
12:56 Σεισμός στην Κρήτη: Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκκας
12:54 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Η Ηλιδα νίκησε την ΑΓΕΖ με καλάθι στα 2΄΄
12:48 Κεφαλονιά: Μαζική κινητοποίηση στο Αργοστόλι ενάντια στα ναρκωτικά
12:40 Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ
12:34 Ο Προμηθέας στον τελικό του Εφηβικού με τον Ολυμπιακό – Φωτογραφίες
12:33 Ουκρανικός στρατός: Βομβαρδίσαμε εργοστάσιο κατασκευής drone στην Τάγκαρονγκ
12:24 Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές
12:15 Κοινωνικός Τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και από συνταξιούχους
12:12 Αθηνόδωρος: Εντυπωσιακή η παρουσία στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18
12:08 Τραγωδία στην Πάτρα: Αυτοκτόνησε λίγο πριν την κηδεία της αδερφής του
12:00 Παναγιώτης Φράγκος: «Το γεγονός είναι μαρτυρία και ο συγγραφέας μάρτυρας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ