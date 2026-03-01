Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Η ανάρτηση της Εύης Βατίδου και το μνημόσυνο

Με αφορμή την επέτειο, η πρώην σύζυγός του Εύη Βατίδου ανάρτησε δύο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα οποία ο εκλιπών αναφερόταν στην ασθένειά του και στην αφοσίωσή του στο επάγγελμά του.

01 Μαρ. 2026 10:26
Pelop News

Στο πρώτο βίντεο, που συνοδευόταν από τη λεζάντα «Πέρασε ένας χρόνος», ο Αλέξης Κούγιας έλεγε: «Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους ότι ο καρκίνος θεραπεύεται και ότι μπορεί να πεθάνεις – ακόμη και αν έχεις καρκίνο – από οτιδήποτε άλλο, εκτός από καρκίνο. Αυτό είναι το μήνυμα για όλους τους ανθρώπους, που περνούν ή πέρασαν αυτή την ταλαιπωρία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο είναι το αύριο. Αρκεί εκεί να μην κάνεις δυστυχισμένους τους γύρω σου».

Στο δεύτερο βίντεο, ο δικηγόρος τόνιζε με υπερηφάνεια τη συνεχή παρουσία του στα δικαστήρια παρά τη διάγνωσή του με καρκίνο: «Αν για κάτι υπερηφανεύομαι ή πιστώνω σε έναν απολογισμό, είναι ότι δεν έλειψα ούτε μία ημέρα από τα δικαστήρια».

Μνημόσυνο για τον Αλέξη Κούγια

Το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στον Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 12:00 μ.μ. και θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

