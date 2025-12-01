Ένας μήνας μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια: φόβος, σιωπή και συνεχιζόμενη αστυνόμευση στο χωριό

Την 1η Νοεμβρίου, το χωριό Βορίζια συγκλονίστηκε από μια έκρηξη βόμβας και την ένοπλη συμπλοκή που ακολούθησε, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς και μια κοινότητα σε κατάσταση φόβου. Έναν μήνα μετά, το χωριό παραμένει υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση, καθώς η ένταση δεν έχει υποχωρήσει και οι έρευνες για τα όπλα συνεχίζονται άκαρπες.

Η ΕΛ.ΑΣ. διατηρεί ενισχυμένες δυνάμεις στην περιοχή, με επίμονους ελέγχους στις εισόδους και εξόδους του χωριού, αλλά και συνεχή παρουσία σε σημεία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει αναζωπύρωση της έντασης. Αστυνομικοί των ΤΑΕ Μεσαράς και Μυλοποτάμου, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, πραγματοποιούν καθημερινές περιπολίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζονται διακριτικές φυλάξεις κατοικιών των εμπλεκομένων.

Η εικόνα στο χωριό έχει αλλάξει δραματικά. Οι δρόμοι έχουν αδειάσει, η κίνηση έχει μειωθεί στο ελάχιστο και το σκοτάδι πέφτει νωρίς πάνω σε μια κοινότητα που παραμένει ανήσυχη. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις μετακινήσεις, παρακολουθώντας με σιωπηλή επιφύλαξη τις εξελίξεις και την αυξημένη αστυνόμευση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στοχεύει στην αποτροπή νέας αιματοχυσίας και όχι στη δημιουργία κλίματος φόβου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο των γυναικών και των παιδιών του χωριού, με την αστυνομία να εκτιμά πως η στάση τους συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας και στην αποφυγή νέων συγκρούσεων ανάμεσα στις οικογένειες.

Παράλληλα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., η διαδικασία είναι δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω της μορφολογίας του ορεινού τοπίου: «Είναι σαν να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα». Έχουν ήδη ελεγχθεί πάνω από 30 σπίτια και δεκάδες σημεία κοντά στο βουνό, ωστόσο τα κρίσιμα ευρήματα δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί, καθώς η υπόθεση θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εντάσεων αν δεν υπάρξει πλήρης έλεγχος της κατάστασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



