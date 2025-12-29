Ενας νεκρός και ένας τραυματίας από σύγκρουση ελικοπτέρων στις ΗΠΑ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Νιου Τσέρσει, των ΗΠΑ, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ακόμη ένα να τραυματιστεί σοβαρά.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχνε ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται γρήγορα προς το έδαφος.

JUST IN: 🇺🇸:A helicopter loses control, spinning violently before crashing in Hammonton, New Jersey. pic.twitter.com/koadfAnqka — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) December 28, 2025

Σύμφωνα με την FAA, μόνο οι πιλότοι των αεροσκαφών βρίσκονταν μέσα σε κάθε ελικόπτερο. Ο ένας πιλότος σκοτώθηκε και ο άλλος μεταφέρθηκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε κοντινό νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσει το δυστύχημα και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

