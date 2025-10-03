Ενδειξη σεβασμού και μνήμης από τον Δήμο Καλαβρύτων

Μια ξεχωριστή απόφαση πήρε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμος Καλαβρύτων, ο οποίος θα προχωρήσει στην ονοματοδοσία οδών προς τιμήν δύο νέων καλαβρυτινής καταγωγής, θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών: του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους και της Αναστασίας Παπαγγελή.

Η απόφαση αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αξίζουν μπράβο στον Δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο ο οποίος δεσμεύτηκε οτι θα τρέξει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και σύντομα να ανακοινωθεί και επίσημα σε ποιους δρόμους θα γίνουν ονοματοδοσίες.

Η επιλογή των οδών στις αντίστοιχες κοινότητες θα πραγματοποιηθεί από τα τοπικά συμβούλια, ώστε να δοθεί η δέουσα τιμή στη μνήμη των δύο νέων. Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε το σώμα ότι ο σχετικός φάκελος θα προωθηθεί άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την τελική έγκριση, διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών

