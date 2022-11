Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Έλον Μασκ ζήτησε ψήφο στους Ρεπουμπλικανούς

«Προτείνω να ψηφίσετε για ένα ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο»… Ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, συνιστά στον κόσμο να ψηφίσει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το νέο αφεντικό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ειδικότερα:

«Προς ανεξάρτητους ψηφοφόρους:

Η μοιρασμένη δύναμη περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, επομένως προτείνω να ψηφίσετε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η Προεδρία είναι Δημοκρατική».

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022