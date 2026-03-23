Ενδοσχολική βία: Ανοιχτή εκδήλωση στην Πάτρα για αίτια, πρόληψη και αντιμετώπιση

Μια ανοιχτή ενημερωτική δράση για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της σχολικής ζωής διοργανώνεται το Σάββατο 28 Μαρτίου στην Πάτρα. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν οι αιτίες, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του κοινωνικού λειτουργού μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

23 Μαρ. 2026 11:47
Σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ενδοσχολική βία προχωρούν η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων και το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη σχολική κοινότητα.

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ενδοσχολική βία – Τι την πυροδοτεί; Αιτίες, πρόληψη & αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο σχολείο» και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 6 το απόγευμα, στο 10ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, στην Ακτή Δυμαίων 135.

Κεντρικός εισηγητής θα είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός Πιλήσης Θεοδόσιος, κάτοχος MSc και MEd, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο κοινωνικός λειτουργός στην πρόληψη αλλά και στη διαχείριση βίαιων συμπεριφορών μεταξύ μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και συνολικά σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με στόχο όχι μόνο την ενημέρωση γύρω από τις αιτίες που τροφοδοτούν το φαινόμενο, αλλά και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της πρόληψης και της ουσιαστικής αντιμετώπισής του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, από τις 6 έως τις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η προσέλευση και οι χαιρετισμοί, ενώ από τις 6.30 έως τις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει η βασική εισήγηση με θέμα «Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στην πρόληψη και αντιμετώπιση βίαιων συμπεριφορών μεταξύ μαθητών στο σχολικό περιβάλλον». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και συμπεράσματα από τις 7 έως τις 8 μ.μ.

Μέσα από αυτή τη δράση, οι διοργανωτές επιχειρούν να αναδείξουν την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση, καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και ενίσχυση των υποστηρικτικών μηχανισμών μέσα στο σχολείο, σε μια περίοδο όπου η ενδοσχολική βία παραμένει ένα σύνθετο κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα.

