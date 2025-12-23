Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια

⦁ Βιοκλιματικό σχεδιασμό και θερμομόνωση του κελύφους.

⦁ Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

⦁ Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας).

⦁ Εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου για τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας.

Είναι οι τέσσερις παρεμβάσεις που θα γίνουν για την ενεργειακή θωράκιση του τριώροφου κτιρίου «Γεννηματά» του νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας» (συνολικής επιφάνειας 6.400τ.μ.), οι οποίες περιλαμβάνονται στη σύμβαση έργου που υπεγράφη χθες, παρουσία των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.466.299,21 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και η βελτίωση του μικροκλίματος των χώρων νοσηλείας και εργασίας.

Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε σε ένα κτίριο που κατασκευάστηκε πριν από 40 χρόνια, χωρίς θερμομονωτική προστασία, και το μετατρέπουμε σε μια σύγχρονη, ενεργειακά αυτόνομη και φιλική προς το περιβάλλον υποδομή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, εντός των επόμενων 17 μηνών, φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς και ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη. Παράλληλα, πετυχαίνουμε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το νοσοκομείο, μειώνοντας δραστικά το λειτουργικό του κόστος».

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Το έργο αυτό ενισχύει τη βιωσιμότητα των δημοσίων δομών υγείας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των δημοσίων πόρων. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των νοσοκομείων μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, με στόχο ένα σύγχρονο, αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα υγείας».

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε: «Το νοσοκομείο “Ο Αγιος Ανδρέας” υποστηρίζει μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας και είναι ένα κτίριο με σημαντική παλαιότητα, το οποίο θα υποστηρίξουμε. Οι ενεργειακές δράσεις θα αναβαθμίσουν το κτίριο και θα φέρουν οικονομία και αποδόσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο και να προσφέρει στους πολίτες το ύψιστο αγαθό της υγείας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ)» Αθανάσιος Γιάνναρης είπε: «Χρέος και προτεραιότητά μας αποτελεί η βελτίωση των υποδομών υγείας. Γιατί η υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα».

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπακαβός, ο οποίος ήταν παρών στην υπογραφή, δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: «Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Η προσπάθεια ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση και καρποφόρησε τώρα. Επειδή η λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο δεν θα ανασταλεί καλώ τους συμπολίτες μας να επιδείξουν υπομονή και ανοχή στις όποιες παρενέργειες προκληθούν από τις εργασίες. Είναι η αρχή από μια σειρά κι άλλων ενεργειών που στόχο έχουν την αναβάθμιση του νοσηλευτικού μας ιδρύματος». Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν, επίσης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ)» Τιμολέων Κατσίπος και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης και ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

