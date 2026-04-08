Ενεργειακή επάρκεια ενόψει Πάσχα – Σε επιφυλακή η κυβέρνηση λόγω διεθνών εξελίξεων

Την πλήρη επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας επιβεβαίωσαν διαδοχικές συσκέψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενόψει της πασχαλινής περιόδου, παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διασφάλιση της ομαλής ηλεκτροδότησης, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση παραδοσιακά μειώνεται, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

Επάρκεια καυσίμων – Σκέψεις για περιορισμό εξαγωγών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ασφάλεια εφοδιασμού με καύσιμα, υπό το πρίσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά διυλιστήρια εμφανίζονται επαρκώς εφοδιασμένα, χωρίς να καταγράφονται προβλήματα στην αγορά.

Ωστόσο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στην περιοχή, εξετάζεται το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών πετρελαιοειδών – κυρίως αεροπορικών καυσίμων – με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας επάρκειας ενόψει της θερινής περιόδου, όταν η ζήτηση αυξάνεται.

Την ίδια στιγμή, στελέχη της Hellenic Energy εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξα, μετά την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει τη μεταφορά καυσίμων προς την Ελλάδα.

Διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος

Σύμφωνα με τον υπουργό Σταύρος Παπασταύρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος. Καθοριστικό ρόλο παίζει η επέκταση του συστήματος τηλεχειρισμού, το οποίο μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας έως και το 85% των φωτοβολταϊκών πάρκων, όταν απαιτείται.

Όπως υπογράμμισε, η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας βασίζεται στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Εθνικά αποθέματα και διεθνείς υποχρεώσεις

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της αγοράς, προχωρά και η σταδιακή αποδέσμευση περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαιοειδών από τα εθνικά αποθέματα. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της προς τον Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, καθώς και εκπρόσωποι της ΡΑΑΕΥ και των διαχειριστών ενέργειας.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική προτεραιότητα»

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως «η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την αγορά

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπουργός σημείωσε ότι η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση απαιτεί προσεκτική διαχείριση, με τους αρμόδιους φορείς να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό.

Τέλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας κίνδυνος για διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει και σε προσωρινή αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών.

