Ενεργειακό σοκ από πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν: Φόβοι αναλυτών για εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου

Η συνεχιζόμενη ένταση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, που βρίσκεται ήδη στην τέταρτη εβδομάδα, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν απότομη άνοδο και αναλυτές να εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Ο Shane Oliver, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην AMP, δήλωσε ότι ο πόλεμος απέχει πολύ από την εκτόνωση και η καταστροφή ενεργειακών υποδομών θα καθυστερήσει σημαντικά την επαναφορά της προσφοράς σε φυσιολογικά επίπεδα. «Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει πολλές εβδομάδες ακόμη και να δούμε τις τιμές να φτάνουν τα 150 δολάρια το βαρέλι», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι προηγούμενα ενεργειακά σοκ (1973 και 1979) χρειάστηκαν μήνες για να αποτυπωθούν πλήρως.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το 48ωρο τελεσίγραφο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Το στενό παραμένει σχεδόν κλειστό για τα περισσότερα πλοία, με περιορισμένες δυνατότητες ναυτικής προστασίας.

Η Τεχεράνη απάντησε ότι σε περίπτωση αμερικανικών πλήγματων στο ιρανικό ηλεκτρικό δίκτυο θα στοχεύσει συστήματα ενέργειας και ύδρευσης σε χώρες του Κόλπου. Οι αμοιβαίες απειλές οδήγησαν σε ενίσχυση του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου, ενώ το ευρώ δέχεται πιέσεις.

Στις αγορές εμπορευμάτων, το αμερικανικό αργό (WTI) για παράδοση Μαΐου σημείωσε άνοδο περίπου 1,8%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 1,7% και έφτασε τα 113,44 δολάρια. Σε σύγκριση με τις 27 Φεβρουαρίου 2026 (πριν την έναρξη των επιχειρήσεων), το WTI βρισκόταν στα 67,02 δολάρια και το Brent στα 72,48 δολάρια, δείχνοντας αύξηση άνω του 50-60% σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η εκτίναξη των τιμών επηρεάζει ευρύτερα την οικονομία: Σύμφωνα με την HSBC, οι τιμές καυσίμων αεροσκαφών και υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία έχουν αυξηθεί πάνω από 130% φέτος, ενώ οι ανατιμήσεις λιπασμάτων προμηνύουν άνοδο τιμών τροφίμων.

Οι αγορές εγκαταλείπουν προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve εντός του 2026, με πιθανότητα ακόμη και νέων αυξήσεων για έλεγχο του πληθωρισμού. Οι αποδόσεις ομολόγων αυξάνονται, ανεβάζοντας το κόστος δανεισμού για κυβερνήσεις με ελλείμματα.

Στα ασιατικά χρηματιστήρια καταγράφηκαν πτώσεις τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας τα 4.511 δολάρια ανά ουγγιά, ως αντίβαρο στην αβεβαιότητα.

