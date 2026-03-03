ΕΝΦΙΑ: Έρχονται τα ραβασάκια του 2026, πότε πληρώνεται η α’ δόση

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το 2026 αναμένεται να αναρτηθούν στο myAADE (taxisnet) τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2026. Ο φόρος αφορά σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Δεν προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση.

Πλήρης απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ

Δικαιούνται πλήρη απαλλαγή νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Υποβολή αίτησης-δήλωσης Ε9 (έντυπο Δ500) στο myAADE.

Τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, ή ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους έως 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Συνολική επιφάνεια κτισμάτων (δικαιώματα σε όλα τα ακίνητα) έως 150 τ.μ.

Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ

Μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν όσοι πληρούν σωρευτικά:

Συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο/συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Συνολική επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ.

Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 85.000 ευρώ (για άγαμο – προσαυξήσεις για έγγαμους/οικογένειες).

Έκπτωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες κατά φυσικών καταστροφών

Ιδιοκτήτες που ασφάλισαν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 δικαιούνται έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ του συγκεκριμένου ακινήτου (έως αξία 500.000 ευρώ). Η αίτηση υποβλήθηκε έως 16 Φεβρουαρίου 2026 μέσω myProperty.

Η έκπτωση είναι αναλογική με τη διάρκεια ασφάλισης:

12 μήνες: 20%

9 μήνες: 15%

6 μήνες: 10%

3 μήνες: 5%

Λιγότεροι από 3 μήνες: Καμία έκπτωση

Η μείωση αφορά αποκλειστικά το ασφαλισμένο κτίσμα και όχι το σύνολο της περιουσίας. Για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ ισχύει έκπτωση 10% στον ΦΠΑ ασφάλισης (αν υπάρχει πλήρης κάλυψη), αλλά δεν προβλέπεται κρατική αποζημίωση σε περίπτωση ζημιών από φυσικές καταστροφές εφόσον δεν είναι ασφαλισμένα.

