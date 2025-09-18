Ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από τη ΔΕΠ και το Επιμελητήριο Αχαΐας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Αγίου Ανδρέου 89-91, 2ος όροφος, Πάτρα).

18 Σεπ. 2025 18:06
Pelop News

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»:

«Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», με στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτυχθούν σε διεθνείς αγορές. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες για την επίλυση αποριών.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

  • 18:00 – 18:10: Προσέλευση
  • 18:10 – 18:20: Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρου Λουλούδη
  • 18:20 – 18:50: Παρουσίαση της Δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από τον Υπεύθυνο της ΔΕΠ, κ. Άγγελο Σταυρόπουλο
  • 18:50: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Η αίθουσα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2610 277779.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας εδώ
