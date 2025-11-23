Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 5.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν σε 15 ημέρες από τις ΚΟΜΥ

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) έχουν πλέον εδραιωθεί ως κρίσιμος πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική φροντίδα στους πολίτες, ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή χρειάζονται κατ’ οίκον υπηρεσίες. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, πάνω από 5.000 πολίτες έλαβαν ιατρική υποστήριξη από τις ΚΟΜΥ, ενώ 1.300 εξ αυτών δέχθηκαν κατ’ οίκον επίσκεψη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Μόνο τον Νοέμβριο, οι ομάδες αυτές έχουν επισκεφθεί 900 περιοχές σε όλη την επικράτεια, από τη Θράκη έως την Κρήτη. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντιγριπικούς εμβολιασμούς, ρύθμιση φαρμακευτικής αγωγής, παραπομπές για προληπτικές εξετάσεις όπως μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ, αλλά και παραπομπές σε νοσοκομεία. Επιπλέον, αρκετοί πολίτες βρέθηκαν με ανεπαρκή εμβολιαστική κάλυψη ή χωρίς άυλη συνταγογράφηση, ενώ καταγράφηκαν και περιπτώσεις απορρύθμισης αρτηριακής πίεσης και σακχάρου.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζει ότι οι ΚΟΜΥ αποτελούν «γέφυρα» ανάμεσα στον ασθενή, το οικογενειακό του περιβάλλον και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Η παρουσία τους στην κοινότητα διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει χωρίς φροντίδα», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση των ομάδων αυτών μειώνει ανισότητες στην υγεία και ενισχύει την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες.

Η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1135 προσφέρει καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα υποβολής αιτήματος για κατ’ οίκον επισκέψεις, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την επικοινωνία των πολιτών με τις ΚΟΜΥ.

Η δράση των Κινητών Ομάδων Υγείας αναγνωρίζεται πλέον ως ουσιαστική πρωτοβουλία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διασφαλίζοντας αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη: μέσα στο σπίτι και στην καθημερινότητα των πολιτών.

