Ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων: Η συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον

Η στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, σταθερός εταίρος των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, με κύριους άξονες την άμυνα, την ενέργεια, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η γεωπολιτική δυναμική της Ελλάδας και ο ρόλος της στη Μέση Ανατολή

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης επιβεβαιώθηκε και μέσα από τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Αθήνας στη Μέση Ανατολή. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ενημέρωσε τον Ρούμπιο για την περιοδεία του στη Συρία, υπογραμμίζοντας τον διπλωματικό ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή μεταξύ Ισραήλ και του αραβικού κόσμου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον Γεραπετρίτη να τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της υποδομές, ενώ η στήριξη των ΗΠΑ είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

In my meeting with Greek Foreign Minister Gerapetritis today, we discussed what we can accomplish together as partners, NATO Allies, and during Greece’s term at the UNSC. We also discussed Greece’s security and energy leadership in the Eastern Mediterranean and prospects for… pic.twitter.com/rZgMMMh3La

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 1, 2025