Ένοχος ο Αλεξέι Ναβάλνι: Η παραμονή του στη φυλακή για ακόμα 19 χρόνια

Σε ακόμα 19 ολόκληρα χρόνια καταδικάστηκε ο φυλακισμένος Ρώσος πολιτικός αντίπαλος του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς κρίθηκε ένοχος για μια σειρά νέων κατηγοριών, δήλωσαν οι υποστηρικτές του Ναβάλνι, επικαλούμενοι τον δικαστή κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

«Ορίζουμε στον Ναβάλνι ποινή φυλάκισης 19 ετών που θα εκτίσει σε κατάστημα κράτησης ειδικού καθεστώτος», ανέφερε στην σημερινή του ετυμηγορία ο δικαστής του δικαστηρίου της Μόσχας.

Το πολιτικό κίνημα του Ναβάλνι έχει τεθεί εκτός νόμου στη Ρωσία και έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστικό».

