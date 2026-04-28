Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Συγχαρητήρια για τις πρόσφατες επιτυχίες

Με δημόσια ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εκφράζει τα συγχαρητήριά της προς τους συναδέλφους αστυνομικούς για τις πρόσφατες επιτυχίες τους σε υποθέσεις ναρκωτικών σε Πάτρα και Αιγιαλεία.

Όπως επισημαίνεται, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησαν, μετά από συντονισμένες ενέργειες, στη σύλληψη δύο ημεδαπών. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν περίπου 2,3 κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι, αναδιπλούμενος σουγιάς και γκλοπ.

Παράλληλα, συγχαρητήρια απευθύνονται και προς τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι συνέλαβαν αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 32 κιλά και 284 γραμμάρια κάνναβης.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρησιακή δράση των υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην αναβάθμιση του έργου της Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Ένωση είχε αναδείξει εγκαίρως την ανάγκη ενίσχυσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας στην περιοχή και της γεωγραφικής της θέσης. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό, καθώς και ενίσχυσης μέσω των τακτικών μεταθέσεων.

Η ανακοίνωση:

«Η Ένωσή μας εκφράζει δημόσια τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΥΔΕΕ Πατρών, οι οποίοι μετά από συντονισμένες ενέργειες συνελαβαν δύο ημεδαπούς. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης (δύο κιλά και τριακόσια γραμμάρια), ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και γκλοπ. Το συγκεκριμένο Τμήμα της ΥΔΕΕ διακρίνεται για τις συνεχείς επιτυχίες του, εξυψώνοντας το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Παράλληλα, η Ένωσή μας συγχαίρει θερμά τους συναδέλφους της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Αιγιαλείας, για τη σύλληψη αλλοδαπού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε η εντυπωσιακή ποσότητα των 32 κιλών και 284 γραμμαρίων κάνναβης.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς η Ένωσή μας έδωσε αγώνα για την πλήρη στελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας με προσωπικό εκτός Αχαΐας, αντιλαμβανόμενη από την πρώτη στιγμή το οξύ πρόβλημα που δημιουργούσε η υποστελέχωση σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκληματικότητα λόγω της γεωγραφικής θέσης της περιοχής.

Αναμένουμε οι θέσεις αυτές να καλυφθούν πλέον με μόνιμο προσωπικό και να ενισχυθούν περαιτέρω οι Υπηρεσίες του Αστυνομικού Τμήματος και του ΤΔΕΕ Αιγιαλείας μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη οι υπηρεσίες αυτές να είναι σε θέση να καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το πλήθος των συμβάντων που αντιμετωπίζουν καθημερινά».

