Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος: Η Πάτρα στο επίκεντρο του «Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, ενώ μέσω ενός ειδικού QR code οι πολίτες συμμετείχαν απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλιστικά συνειδητοποιημένης κοινωνίας. Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή και απέδειξε ότι η ζήτηση για αξιόπιστη ενημέρωση είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

18 Νοέ. 2025 18:28
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την τέταρτη κατά σειρά δράση της, στο πλαίσιο του «Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης». Ο πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου της Πάτρας γέμισε ζωντάνια, ενημέρωση και άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, οι οποίοι έδειξαν θερμό ενδιαφέρον για τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, ενώ μέσω ενός ειδικού QR code οι πολίτες συμμετείχαν απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλιστικά συνειδητοποιημένης κοινωνίας. Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή και απέδειξε ότι η ζήτηση για αξιόπιστη ενημέρωση είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη στην πρόταση, πρωτοβουλία και οργάνωση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, Ματθαίου Νικολίτσα, την οποία η Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και τη δημιουργικότητά της. Η συμβολή της αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι το QR code που χρησιμοποιήθηκε στην εκδήλωση βρίσκεται διαθέσιμο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενωσης. Καλούνται όλοι οι πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα, να σκανάρουν τον κωδικό και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που ενισχύουν την προσπάθεια για διαρκή ενημέρωση και ενδυνάμωση της ασφαλιστικής κουλτούρας.

Να σημειωθεί ότι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων. Ο Νόμος 5116/2024 προβλέπει την υποχρεωτική -από την 1ην Ιουνίου- ασφάλιση των επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο άνω των 500.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα έναντι πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού, επί του 70% του ενεργητικού τους και επί του 100% των αυτοκινήτων και των οχημάτων.

18:28 Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος: Η Πάτρα στο επίκεντρο του «Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης»
