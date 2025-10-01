Ένωση Περιφερειών: «Καμία εμπλοκή των Περιφερειών με τις αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ανακοίνωση με αιχμές για «προσπάθεια σύνδεσης» της Αυτοδιοίκησης με το σκάνδαλο

01 Οκτ. 2025 16:06
Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εξελίξεων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποσαφηνίζει ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία σχέση με τη διαδικασία απόδοσης αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως τονίζεται, «γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης των Περιφερειών με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΝΠΕ, οι Περιφέρειες «ήταν πλήρως αποκλεισμένες από τη διαδικασία της απόδοσης άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς και ουδεμία συμμετοχή είχαν, σε οποιοδήποτε στάδιο, αυτής».

«Άνευ αντικειμένου η συζήτηση περί συνυπευθυνότητας»

Η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ χαρακτηρίζει «άνευ αντικειμένου» κάθε συζήτηση περί αναζήτησης συνυπευθυνότητας στις διαδικασίες που είχε θεσπίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζοντας ότι οι Υπηρεσίες των Περιφερειών δεν είχαν κανέναν ρόλο στη χορήγηση των ενισχύσεων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως εξηγείται, είχαν δύο επιλογές:

  • είτε να απευθυνθούν στα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ),
  • είτε να υποβάλουν απευθείας αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους ατομικούς τους κωδικούς.

Παράλληλα, η ΕΝΠΕ ξεκαθαρίζει ότι η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει υγειονομικό χαρακτήρα και δεν σχετίζεται με τη διαδικασία των αγροτικών ενισχύσεων.

«Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε»

Η Ένωση Περιφερειών τονίζει ότι θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνιστεί οριστικά πως οι Περιφέρειες δεν φέρουν καμία ευθύνη ούτε εμπλοκή στη διαδικασία των επιδοτήσεων, αφήνοντας αιχμές για «αναφορές που γίνονται εκ του πονηρού».

«Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε στην παροχή διευκρινίσεων για την αποκατάσταση της αλήθειας», καταλήγει η ανακοίνωση.
