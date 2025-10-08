Ενωτική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Επιστολή σε Κατσιγιάννη για επιδότηση φοιτητικού εισιτηρίου

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το Συντονιστικό της παράταξης Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση προς τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας Γεράσιμο Κατσιγιάννη.

«Κύριε Πρόεδρε,

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κύριος Μπούρας πρότεινε να επιδοτηθεί το φοιτητικό εισιτήριο όπως γίνεται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Όπως γνωρίζετε οι υπερβολικές αυξήσεις από τους πάροχους ρεύματος, τα μονοπώλια σε είδη πρώτης ανάγκης, σουπερμάρκετ, καθώς και τα υπέρογκα ενοίκια εκμηδενίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών καθώς και των εμπορικών επιχειρήσεων. Η πόλη εξαιρείται της επιδότησης του εισιτηρίου από την κυβέρνηση, όπως επιδοτείται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνουμε ότι ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών με τους αγώνες του που ξεκίνησαν το 1957 κατάφερε να γίνει στην Πάτρα και όχι στα Ιωάννινα η τρίτη πανεπιστημιακή βαθμίδα και όχι στα Ιωάννινα όπως ήταν η επιλογή της τότε κυβέρνησης.

Οι άνθρωποι που διοικούσαν τότε τον Σύλλογο, με εξέχοντα τον Ανδρέα Παπανδρέου, διέβλεπαν ότι η παρουσία του Πανεπιστήμιου θα προσέδιδε κύρος στην πόλη, ανάπτυξη κοινωνική και οικονομική ευμάρεια.

Δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις έχουν αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες προτείνοντας το θέμα να συζητηθεί στο δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας θεωρεί ότι η στήριξη των φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στην πόλη μας είναι ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και στρατηγικής σημασίας για την οικονομική και πολιτιστική ζωή της Πάτρας.

Προτείνουμε ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών να αναλάβει πρωτοβουλία για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου στα αστικά ΚΤΕΛ, είτε μεμονωμένα σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, είτε σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να εξασφαλιστεί μια ουσιαστική και σταθερή στήριξη των φοιτητών στην καθημερινότητά τους.

Μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία:

• Θα αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος του εμπορικού κόσμου και η διάθεσή του να σταθεί δίπλα στους νέους ανθρώπους.

• Θα ενισχυθεί η παρουσία των φοιτητών στο κέντρο και στις αγορές της πόλης, με θετικό αντίκτυπο για την τοπική οικονομία.

• Θα τονωθεί η συνοχή μεταξύ Πανεπιστημίου, Δήμου, Περιφέρειας και τοπικών φορέων.

Επιπλέον, η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση θεωρεί απαραίτητο να γίνει ειδική αναφορά στον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών στην ίδρυση του Πανεπιστημίου της Πόλης, καθώς και στη διαχρονική συμβολή του στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου σε αυτή τη νέα προσπάθεια θα αποτελέσει συνέχεια αυτής της μεγάλης παράδοσης προσφοράς και πρωτοπορίας.

Με αυτό το πνεύμα, καλούμε τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών να καταθέσει επίσημη πρόταση προς τον Δήμο και την Περιφέρεια, διεκδικώντας την υλοποίηση του μέτρου και τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης για τους φοιτητές που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Πάτρα.

Η Πάτρα έχει τη δυνατότητα να γίνει πόλη φιλόξενη, προσιτή και φιλική προς τους φοιτητές, και ο Εμπορικός Σύλλογος μπορεί —όπως και στο παρελθόν— να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν μπορεί να παραμένει παρατηρητής. Θα πρέπει άμεσα να δυναμώσουμε την φωνή του κυρίου πρύτανη.

Παράλληλα με τον ερχομό των νέων φοιτητών θα έπρεπε να είχατε οργανώσει «Το πακέτο του φοιτητή» σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις, όπως είχε γίνει παλιότερα από τον Εμπορικό Σύλλογο προσφέροντας σε χαμηλές τιμές όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής.

Αντιλαμβανόμαστε ότι είστε ολοκληρωτικά απορροφημένος με εσωκομματικές διαδικασίες και τις εκλογές για πρόεδρος στην ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, αναθέστε το θέμα στους συνεργάτες σας έτσι ώστε ο Εμπορικός Σύλλογος να πρωτοστατεί στα μεγάλα γεγονότα που φέρνουν ανάπτυξη στην πόλη.

Η Πάτρα μας θα πρέπει να είναι επιλέξιμη και από τους μελλοντικούς φοιτητές σαν φιλική και οικονομική πόλη.

Εν αναμονή πρωτοβουλιών σας.

Το Συντονιστικό της

Ενωτικής Διεκδικητικής Κίνησης Εμπόρων

Ο Συντονιστής

Τζερμπίνος Γιάννης

Κολλιόπουλος Νίκος

Ρώρος Αντώνης».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



